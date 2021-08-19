Дубай, ОАЭ, 19 августа, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Американская актриса Джессика Альба записала на видео танцы вместе с актёром Заком Эфроном. Ролик она опубликовала в личном TikTok-аккаунте.

Dulce Osuna Зак Эфрон

За сутки видео звезды посмотрели более 13 млн человек. А почти 2 млн из них поставили ролику отметку «нравится».

Добавим, что Джессика Альба и Зак Эфрон сняли клип для TikTok во время совместной работы над короткометражным фильмом о Дубае. Для актёра это первое появление в соцсети.