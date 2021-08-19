Красногорск, 19 августа, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации активисты Российского движения школьников (РДШ) провели яркую акцию. Вместе с фермером и сыроваром Олегом Сиротой они создали на подмосковном поле близ деревни Семёнково Московской области огромную надпись: «С Днем Флага», рядом появился и сам российский триколор.

Юлия Карнаева, ИА REGNUM Российский флаг

Для проведения этой необычной акции активисты РДШ использовали трактор и разноцветную щепу. Известный фермер Олег Сиротасперва вместе со школьниками вспахал поле на тракторе, сделав на поверхности земли надпись: «С Днем Флага». После этого участники акции выложили рядом цветной щепой большой триколор, который запечатлен на видео с квадрокоптера.

«Сегодня большой день для нашего хозяйства, потому что именно сегодня мы с Российским движением школьников делаем фантастически крутую и нужную акцию ко Дню российского флага. Здесь, на нашем Истринском поле мы выпашем флаг Российской Федерации, и с детьми сделаем это вместе, и выложим его красивой щепой. Для нас символично, потому что это поле зарастало несколько лет назад, и мы взялись его распахать, выкосить борщевик, берёзки и ввести его в оборот. Здесь над этим полем сейчас гордо взвеется российский флаг, как символ того, что наша страна возрождается, становится сильнее и мощнее, и лучше!» — рассказал Олег Сирота.

Ребята уверены, что поля, леса, реки и голубое небо — всё это символы нашей большой страны, которая живёт под единым трёхцветным знаменем. Благодаря акции школьники на личном опыте познакомились с такими ценностями, как труд, дружба, Родина.

«22 августа мы празднуем День флага, и сегодня мы были на акции. Мы катались на тракторе, делали из щепки флаг — было очень круто! Мне понравилось!» — поделилась своими впечатлениями старшеклассница Космодемьянской школы, активистка РДШ Полина Хомякова.

«Поле и лес — это символы России! Сегодня на этом поле мы сделали флаг, который будет виден даже из космоса!» — добавила участница акции, шестиклассница АнастасияБлинова.