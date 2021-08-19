День Государственного флага: активисты РДШ создали огромную надпись на поле
Красногорск, 19 августа, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации активисты Российского движения школьников (РДШ) провели яркую акцию. Вместе с фермером и сыроваром Олегом Сиротой они создали на подмосковном поле близ деревни Семёнково Московской области огромную надпись: «С Днем Флага», рядом появился и сам российский триколор.
Для проведения этой необычной акции активисты РДШ использовали трактор и разноцветную щепу. Известный фермер Олег Сиротасперва вместе со школьниками вспахал поле на тракторе, сделав на поверхности земли надпись: «С Днем Флага». После этого участники акции выложили рядом цветной щепой большой триколор, который запечатлен на видео с квадрокоптера.
Ребята уверены, что поля, леса, реки и голубое небо — всё это символы нашей большой страны, которая живёт под единым трёхцветным знаменем. Благодаря акции школьники на личном опыте познакомились с такими ценностями, как труд, дружба, Родина.