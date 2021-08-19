Астана, 19 августа, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Общественный деятель Ермек Тайчибеков, отстаивавший права русских, приговорён в Казахстане к семи годам строгого режима, сообщает телеграм-канал «Прямое действие».

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

Информация о решении суда получена от адвоката блогера.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тайчибекова в Алма-Ате задержали 23 сентября 2020 года — по подозрению «в разжигании розни». В этот же день его заключили под стражу.