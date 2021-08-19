Москва, , 18:36 — REGNUM В Государственной думе после осенних выборов 2021 года будет очень много новых людей, поведение которых будет очень сильно отличаться от того, что было прежде. Об этом 19 августа, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов.

Директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM Василий Иванов © ИА REGNUM

«В Госдуме будет очень много новых людей. И их поведение будет немножко отличаться от того партийного поведения, которое было раньше. По предвыборным спискам мы это видим совершенно четко. Произойдет обновление индивидуального состава депутатов. И как они будут голосовать по разного рода вопросам — это достаточно интересная дискуссия, — сказал Климанов. — Что касается экономической основы, то в России за этот политический цикл произошло вымывание среднего класса. Идет определенная поляризация населения. И та опора, которой являлся средний класс, выглядит совершенно по-иному. Динамика заработных плат в кризисный 2020 год была примерно такой — заработные платы выросли примерно на 7% в номинальном выражении, но в государственном секторе они выросли на 14%. И примерно такой же рост в финансовом секторе. А в малом бизнесе ситуация прямо противоположная».

И эта поляризация, по словам Климанова, одна из черт новой реальности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках заседания клуба прозвучал прогноз о том, как будет голосовать протестный избиратель.

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