Донецк, , 18:22 — REGNUM Миномётный расчёт украинских карателей уничтожен ответным огнём защитников Донбасса, сообщает 19 августа Управление Народной милиции ДНР.

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Особо отмечено, что ответный огонь был открыт после безуспешных попыток привести в действие ранее оговоренные механизмы прекращения огня.

«В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины, с целью защиты жизни и здоровья населения… подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника», — сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина с весны 2014 года проводит карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский госпереворот в Киеве. Жертвами этого вооруженного конфликта стали не менее 15 тыс. человек.

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