Тверь, 19 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Удомле планируется создание второй в Тверской области территории опережающего социально-экономического развития — ТОСЭР. Об этом сказал губернатор Игорь Руденя на встрече с жителями городского округа 19 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Удомле

«В ходе рабочей поездки ознакомились с реализацией ряда программ, которые осуществляются на территории Удомельского городского округа. Конечно, видим динамику, отношение руководства и жителей к своей родной территории. Очень важно, что работа идёт по всем направлениям», — сказал Игорь Руденя в начале встречи.

Глава региона, в частности, рассказал жителям о перспективах сотрудничества с госкорпорацией «Росатом», в частности, напомнил, что на Петербургском экономическом форуме в июне 2021 года между Росатомом и правительством Тверской области было заключено соглашение по комплексному социально-экономическому и инфраструктурному развитию Удомельского городского округа. Ключевыми направлениями работы станут сферы ЖКХ, дорожная отрасль, экология, образование.

Отдельно на встрече обсуждался вопрос газификации Удомли. Губернатор сообщил, что решения для включения Удомельского округа в программу газификации приняты, газ должен прийти на территорию не позднее 1 января 2025 года.

Также обсуждались вопросы сбора твёрдых коммунальных отходов. Жители задавали вопросы, касающиеся платы за вывоз мусора, его раздельного сбора, обустройства контейнерных площадок. Игорь Руденя напомнил, что в Тверской области принято решение о введении запрета на ввоз строительных и других отходов из других субъектов. Это будет закреплено в региональном законодательстве, что позволит эффективно контролировать транспортировку мусора. Отмечалось, что в 2021 году для муниципалитетов Тверской области закупается 3500 новых контейнеров. Еженедельно партии емкостей для сбора мусора поставляются в районы Верхневолжья. Новые контейнеры, как отметил глава региона, поступят и в Удомельский городской округ.

На встрече был поднят вопрос о внедрении междугороднего маршрута «Тверь — Удомля», также обсуждались темы поддержки многодетных семей, обеспечения медицинских учреждений округа специалистами, ремонта дорог, тарифы на электроэнергию, развитие сельского хозяйства, создание приютов для безнадзорных животных и другие волнующие людей темы. Обсуждася вопрос возможности дополнительного образования для детей — на это ориентировано создание образовательного центра «IT-куб».

На встрече с жителями Игорь Руденя подтвердил планы по созданию в муниципалитете второй в Верхневолжье территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

«Город развивается, здесь очень активные жители. Есть все перспективы для дальнейшего развития муниципалитета. Принято решение по ремонту фасада школы, по дополнительному финансированию модернизации ЖКХ, поддержке образовательного процесса. Создание ТОСЭР в Удомле даст возможность бизнесу организовать новые производства и рабочие места в сельском хозяйстве, машиностроении, металлообработке», — прокомментировал итоги встречи глава региона.