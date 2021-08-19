Тюмень, 19 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Тюмени пять человек пострадали в результате дорожно-транспотного происшествия на объезной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области На месте происшествия

Предварительно установлено, что 19 августа в 15:25 по местному времени (13:25 мск) на 34 километре между Тобольским и Велижанским трактом съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Volkswagen Sharan.

В результате ДТП были травмированы пять человек. Среди пострадавших двухлетняя девочка, три мальчика шести, девяти и тринадцати лет, а также их 33-летняя мать. Двое детей госпитализированы в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. К проверке причин данного происшествия подключилась прокуратура.