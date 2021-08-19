Киев, 19 августа, 2021, 18:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в настоящий момент ещё рано говорить о его возможном баллотирования на второй президентский срок.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом он заявил в интервью ряду СМИ, фрагменты из которого опубликованы сегодня, 19 августа.

По словам Зеленского, в настоящий момент думать о втором сроке ему «даже неинтересно». Вместе с тем он признал, что «хотел бы закончить некоторые вещи», не уточнив, о чём идёт речь.

«Я же сам для себя должен какие-то вещи решить, договариваться еще с собой… Если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция», — отметил глава Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 17 августа были опубликованы результаты соцопроса, согласно которым 48% украинцев негативно воспримут намерение Владимира Зеленскогобаллотироваться на второй срок. Лишь 21,9% заявили, что отнеслись бы к этому положительно, для 18,5% респондентов это безразлично, а 11,6% затруднились с ответом. В ходе избирательной кампании — 2019 Зеленский не раз подчеркивал, что идёт во власть на один президентский срок с целью кардинально изменить всю политическую систему.