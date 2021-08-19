Теберда, Карачаево-Черкесия, 19 августа, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Статус Тебердинского государственного природного биосферного заповедника, расположенного в Карачаево-Черкесии, будет повышен до национального парка. Такое постановление подписал 16 августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Согласно документу при изменении статуса останется прежней площадь территории заповедника, которая в настоящее время составляет свыше 112 тыс. гектаров. Из преимуществ нового статуса — возможность проведения обследования лесов и санитарно-оздоровительных мероприятий, которые в настоящее время ограничены из-за режима особой охраны в заповеднике.

«Такая работа необходима в связи с массовым ухудшением санитарного состояния лесных насаждений, вызванным лавинами, сильными ветрами, насекомыми и грибковыми заболеваниями», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правительства РФ.

Как сказано в пояснительной записке к постановлению, создание национального парка придаст импульс развитию экологического туризма, так как для этого имеется развитая инфраструктура, в том числе экологический лагерь для волонтёров, места размещения для экспедиций, музей природы и вольеры для диких животных.

Помимо этого Тебердинский заповедник славится горнолыжными склонами и альпинистскими маршрутами.