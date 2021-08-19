Тамбов, 19 августа, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Администрация Тамбова занимается расселением жильцов аварийного дома на улице Октябрьской, у которого обрушилась стена, сообщает ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Тамбова Обрушение аварийного дома на улице Октябрьской в Тамбове

Дом, построенный в 1917 году, признали аварийным в 2019-м. В мэрии заявили, что сами жители этого дома отказались от расселения в помещения маневренного фонда, хотя им это предлагали.

Около 01:00 19 августа 2021 года у аварийного дома обвалилась стена.

«Вместе с представителями городских и экстренных служб находился на месте происшествия. В ночное время жители отказались от перемещения в предложенные варианты временного размещения, — прокомментировал в соцсетях врио мэра Максим Косенков. — Сегодня утром по моему поручению представители администрации Тамбова показали жильцам дома 63 по улице Октябрьской, где произошло обрушение стены, предлагаемые варианты их расселения в маневренном жилом фонде. После осмотра некоторые жители предварительно уже дали своё согласие. Общаясь ночью во дворе дома, жители мне пояснили, что ранее не хотели рассматривать варианты проживания в маневренном фонде, считая эти помещения непригодными и по состоянию аналогичными нынешнему жилью».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту обрушения проверку организовала прокуратура.