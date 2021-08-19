Нижний Новгород, 19 августа, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Регистрация на гала-шоу «Начало нового», которое станет ключевой точкой празднования 800-летия Нижнего Новгорода, возобновилась на портале организаторов торжеств. Желающим посетить праздник доступны билеты в боковые сектора «Ока» и «Волга» вдоль Нижне-Волжской набережной.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Нижний Новгород

По-прежнему, вместе с билетом необходимо будет предъявить «Мультипасс 800» или одноразовый браслет, которые могут получить вакцинированные от коронавируса, а также граждане при наличии отрицательного ПЦР-теста или теста на наличие антител IGg.

Для регистрации необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, электронную почту и телефон.

Отметим, регистрация в сектор «Центральный» как и ранее остается недоступной.

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Как сообщало ИА REGNUM, регистрация для будущих гостей шоу была открыта 17 августа около 17:00 мск. В течение суток все билеты были распространены. Причем жители и гости города, которые смогли зарегистрироваться в сектор «Центральный», получили сообщение организаторов о том, что их заявки будут рассматриваться в течение трех дней. Для регистрации в сектор напротив сцены необходимо было указать данные паспорта, СНИЛС, телефон, электронную почту, а также прикрепить фотографию.

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