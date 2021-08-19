Тамбовский губернатор высоко оценил результаты работы сферы образования
Тамбов, 19 августа, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на традиционном августовском заседании коллегии управления образования и науки области дал высокую оценку работе отрасли, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Расширенное заседание августовской коллегии управления образования и науки области «Стратегия воспитания: управление изменениями» провёл в спортивно-оздоровительном лагере «Тамбовский Артек» глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Никитин.
Обновляется материально-техническая база учебных заведений. Появляются современные классы и учебные лаборатории. Так, в Мичуринске будет открыт IT-куб. 41 центр «Точка роста» начнёт работать в сельских школах региона. И это лишь несколько примеров масштабной трансформации системы образования Тамбовской области, которая постоянно отмечается на федеральном уровне как эффективная, говорят региональные власти.
По его мнению, необходимо повышать компетенцию педагогов, развивать наставничество в сфере образования, выстраивать новую стратегию воспитания.
Именно о новых подходах в стратегии воспитания подробно говорили на коллегии. Как отметила начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова, перед школами сейчас стоит важная задача по внедрению единых программ воспитания.
В ходе итоговой коллегии были представлены результаты апробации рабочих программ воспитания, проект региональной стратегии воспитания. Особое внимание уделили вопросам выстраивания системы патриотического и духовно-нравственного воспитания.
Александр Никитин пожелал представителям сферы образования региона успешного начала нового учебного года. Он также принял участие в церемонии чествования лучших педагогов и руководителей отрасли.
Коллегия завершила большой августовский образовательный форум, который в течение недели проходил в Тамбовской области и также был посвящен теме воспитания. Участники форума обсудили эффективную организацию образовательного процесса в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов, реализацию муниципальных механизмов управления качеством образования, выработку управленческих решений по внедрению рабочих программ воспитания в новом учебном году и использование возможностей цифрового оборудования в организации воспитательной деятельности.