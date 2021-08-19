Тамбов, 19 августа, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на традиционном августовском заседании коллегии управления образования и науки области дал высокую оценку работе отрасли, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин на августовском заседании коллегии управления образования

Расширенное заседание августовской коллегии управления образования и науки области «Стратегия воспитания: управление изменениями» провёл в спортивно-оздоровительном лагере «Тамбовский Артек» глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Никитин.

«К началу учебного года мы подошли с хорошим багажом, солидным результатом. В 2021 году в систему образования Тамбовской области направлено 2,4 млрд рублей, из которых 1 млрд — средства регионального бюджета. Они, в том числе, направлены на строительство новых школ. В частности, 1 сентября примет учеников новая школа в Котовске. К концу года будет введена в эксплуатацию школа в Умете», — сказал Александр Никитин.

Обновляется материально-техническая база учебных заведений. Появляются современные классы и учебные лаборатории. Так, в Мичуринске будет открыт IT-куб. 41 центр «Точка роста» начнёт работать в сельских школах региона. И это лишь несколько примеров масштабной трансформации системы образования Тамбовской области, которая постоянно отмечается на федеральном уровне как эффективная, говорят региональные власти.

«У нашей работы есть результат, но нужно двигаться дальше, сохраняя ту динамику, которая имеется сейчас», — подчеркнул губернатор.

По его мнению, необходимо повышать компетенцию педагогов, развивать наставничество в сфере образования, выстраивать новую стратегию воспитания.

Именно о новых подходах в стратегии воспитания подробно говорили на коллегии. Как отметила начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова, перед школами сейчас стоит важная задача по внедрению единых программ воспитания.

В ходе итоговой коллегии были представлены результаты апробации рабочих программ воспитания, проект региональной стратегии воспитания. Особое внимание уделили вопросам выстраивания системы патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Александр Никитин пожелал представителям сферы образования региона успешного начала нового учебного года. Он также принял участие в церемонии чествования лучших педагогов и руководителей отрасли.

Коллегия завершила большой августовский образовательный форум, который в течение недели проходил в Тамбовской области и также был посвящен теме воспитания. Участники форума обсудили эффективную организацию образовательного процесса в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов, реализацию муниципальных механизмов управления качеством образования, выработку управленческих решений по внедрению рабочих программ воспитания в новом учебном году и использование возможностей цифрового оборудования в организации воспитательной деятельности.