Нижний Тагил, Свердловская область, 19 августа, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли на месте предполагаемого захоронения Демидовых останки ещё двух человек. Об этом сообщил вице-мэр Валерий Суров журналистам.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Захоронение

В наполовину разрушенном склепе были найдены кости. «Однозначно мы должны будем провести экспертизу ДНК, но для этого нужно найти кого-то по мужской линии из рода Демидовых», — сказал Суров в эфире «Тагил-ТВ».

До этого останки человека нашли 8 июля во время реконструкции сквера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее археологи нашли в Хакасии уникальное древнее захоронение.