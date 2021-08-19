Москва, 19 августа, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Экспортную модификацию российского истребителя пятого поколения Су-57Э покажут на военно-техническом форуме «Армия-2021», сообщил 19 августа заместитель главы госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов на брифинге для иностранных военных атташе.

Rulexip Су-57

По его словам, всего на форуме «Ростех» представит порядка 50 новых образцов военной продукции.

Напомним, в начале августа директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал о предварительных переговорах о поставках зарубежным покупателям новейших российских истребителей Су-57.

На данный момент известно о заявках пяти стран на закупку российских истребителей пятого поколения Су-57.

Как сообщало ИА REGNUM, российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения Су-57 способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника в условиях интенсивного противодействия систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.