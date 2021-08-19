Москва, , 18:06 — REGNUM Продление российской визы корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд зависит от британских властей, сообщила 19 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сара Рейнсфорд на пресс-конференции в Минске. 9 августа 2021 President.gov.by

Призвав британские власти прислушаться к мнению Москвы, Захарова заявила:

«Как только российские корреспонденты начнут получать британские визы, им будут продлеваться британские визы, Сара может обращаться за российской визой в российские загранучреждения, Россия препятствовать не будет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рейнсфорд было 13 августа отказано в продлении визы: она сможет находиться в России только до конца августа. Это стало ответом Лондону на дискриминацию в Великобритании журналистов из России.

14 августа, комментируя заявления из Европы о том, что в России якобы нет свободы слова, Захарова указала на ситуацию, в которой два года назад оказался журналист российского информагентства: ему без объяснения причин отказались продлевать британскую визу. Представитель МИД РФ добавила:

«Попытки российских СМИ направить на замену других корреспондентов также успехом не увенчались: в выдаче виз журналисту британская сторона отказала, и снова без какой-либо мотивировки».

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