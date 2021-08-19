Москва, 19 августа 2021, 18:06 — REGNUM Продление российской визы корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд зависит от британских властей, сообщила 19 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Призвав британские власти прислушаться к мнению Москвы, Захарова заявила:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рейнсфорд было 13 августа отказано в продлении визы: она сможет находиться в России только до конца августа. Это стало ответом Лондону на дискриминацию в Великобритании журналистов из России.
14 августа, комментируя заявления из Европы о том, что в России якобы нет свободы слова, Захарова указала на ситуацию, в которой два года назад оказался журналист российского информагентства: ему без объяснения причин отказались продлевать британскую визу. Представитель МИД РФ добавила:
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