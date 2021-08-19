Калуга, 19 августа, 2021, 18:09 — ИА Регнум. На территории Калужской области 18 августа проходил атмосферный фронт. Местами наблюдались сильный дождь, град, гроза, усиление ветра с порывами до 20 м/с. Основной удар стихии пришелся на Жуковский, Тарусский, Ферзиковский и Медынский районы. На места повреждений были направлены бригады энергетиков и спецтехника. Об этом 19 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ

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В целях повышения оперативности восстановления электроснабжения была увеличена группировка персонала и техники. В ликвидации последствий стихии на территории области было задействовано 10 бригад энергетиков в количестве 42 человек и 17 единиц техники. В результате оперативно проведенных аварийно-восстановительных работ к 23:30 18 августа электроснабжение было полностью восстановлено.

В настоящий момент специалисты продолжают осуществлять усиленный мониторинг за работой энергообъектов, а также метеорологической обстановкой. Электроснабжение социально-значимых объектов находится под особым контролем. Калужские энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, ГУ МЧС по Калужской области, ЕДДС и другими территориально-сетевыми организациями. Задействован временный информационный центр (ВИЦ), предназначенный для обработки обращений потребителей. Слаженные действия позволили устранить последствия стихии в кратчайшие сроки.