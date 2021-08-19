Москва, , 18:12 — REGNUM В некоторых крупных городах РФ во время выборов в Государственную думу явка понизится. Об этом 19 августа, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил ведущий аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков, выступая в рамках заседания экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM.

Ведущий аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM Василий Иванов © ИА REGNUM

«Есть группы, которые могут сделать свой выбор исходя из номера в бюллетене. Это протестный избиратель. Возможно, либерального толка, который придет голосовать за кого угодно, кроме партии власти. И здесь если он не получил в информационном пространстве вводных от своих лидеров общественного мнения, то он частично может перераспределиться туда, где он увидел красивый номер или что-то еще, — сказал эксперт. — Что касается явки. Что мы увидим в нынешнем сентябре? Скорее всего, патерналистские регионы нарастят максимальный уровень явки. В крупных городах (далеко не везде) она может снизиться по сравнению с выборами 2016 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках заседания также был озвучен прогноз о том, столкнется ли РФ с повторением «болотных» протестов.