Москва, 19 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В некоторых крупных городах РФ во время выборов в Государственную думу явка понизится. Об этом 19 августа, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил ведущий аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков, выступая в рамках заседания экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Ведущий аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM

«Скорее всего, избирателей, которые проголосуют за партию из-за «красивого номера» (первого или последнего места) в бюллетене, будет очень немного. «Красивый номер» в бюллетене может привлечь небольшую часть тех избирателей, которые будут голосовать по принципу «кто угодно, кроме «Единой России», — сказал эксперт. — Что касается явки. Стоит обратить внимание, что по итогам Единого дня голосования в 2020 года явка на выборах в заксобрания 9 из 11 регионов, несмотря на фактор трехдневного голосования, снизилась по сравнению с показателями аналогичных кампаний в тех же субъектах Федерации в 2015 году. Тем не менее, на прошлогодних выборах в заксобрания явка серьезно снизилась в некоторых патерналистских регионах, где по итогам думской кампании она вновь может достичь высоких значений. При этом в некоторых регионах, включающих города-миллионники (например, в Новосибирской области), явка в 2020 году по сравнению с кампаниями 2015 года упала довольно незначительно. То есть, при подобных тенденциях явка на нынешних выборах в Госдуму может быть ниже показателей 2016 года (47,88%), но нельзя исключать, что падение явки может быть не столь уж значительным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках заседания также был озвучен прогноз о том, столкнется ли РФ с повторением «болотных» протестов.