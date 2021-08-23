Россия отметила День Государственного флага — все новости
В Ульяновской области сегодня, 19 августа, начались мероприятия, посвящённые Дню флага России. Они будут идти четыре дня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Об этом: В Ульяновске стартуют мероприятия в честь Дня флага России
Более 1300 мероприятий в рамках празднования Дня Государственного флага России состоится в Краснодарском крае 20−22 августа, об этом сообщили в пресс-службе администрации края.
Подробнее: На Кубани ко Дню флага России проведут более 1300 мероприятий
В администрации Липецкой области 19 августа состоялась традиционная торжественная церемония вручения паспортов юношам и девушкам. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, мероприятие прошло в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы — граждане России» и было приурочено к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.
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День Государственного флага в России является таким же символом сплочения страны и связи поколений, как, например, День Победы или День народного единства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова:
«22 августа мы будем отмечать День Государственного флага Российской Федерации. Праздник молодой, но от этого не менее важный. Бело-сине-красный флаг — главный символ нашей страны с начала девяностых, но еще во времена царя Алексея Михайловича триколор начал развеваться над кораблями российского флота…»
Подробности в материале: «Бело-сине-красный флаг — главный символ нашей страны» — Роспатриотцентр
В Омске пройдёт фотоакция ко Дню Государственного флага. Мероприятия намечены на воскресенье, 22 августа. Принять участие смогут все желающие, сообщили в мэрии.
В рамках патриотической акции «Под флагом единым» омичи смогут узнать об истории российского триколора, а также принять участие в фотоакции «LOOK дня».
В Хакасии ко Дню Государственного флага детская республиканская библиотека подготовила интерактивную выставку «Цвета России». Её главная цель — рассказать юным читателям историю праздника, значение государственных символов России. С помощью выставки посетители узнают о современной версии флага, важные даты и интересные факты. Активные гиперссылки позволят посмотреть пластилиновый мультфильм о флаге России и полистать книги о государственной символике, сообщили в республиканском минкультуры.
Омская область 22 августа присоединится к празднованию Дня Государственного флага России. Одним из мероприятий станет трансляция Гимна России, в записи которого принимают участие ведущие музыкальные коллективы страны. 20 августа в Омской крепости на фоне исторических зданий и российского триколора состоялась запись исполнения гимна, в котором приняли участие вокальный квартет «Премьер» и солистка Омской филармонии Анна Шинковая. Об этом сообщили в правительстве Омской области.
По итогам будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения гимна музыкальными коллективами страны. Видео будет представлено на различных платформах в интернете, а также в эфире российских каналов и на площадках в День Флага 22 августа.
Глава Чувашии Олег Николаев считает флаг «показателем могущества нашей страны, «точкой сборки» всех подвигов наших предков, всех достижений, которые были реализованы на различных этапах развития нашей страны».
Празднование Дня Государственного флага России на Красной площади в Чебоксарах.
Фото: cap.ru
В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники вневедомственной охраны Красноярского края провели праздничное мероприятие для воспитанников детского сада № 60, посвящённое Дню Государственного флага.
Стражи правопорядка рассказали детям об истории образования государственного флага, о значении цветовой палитры. Затем для детей провели подвижную эстафету с элементами викторины. Завершилась встреча торжественным поднятием флага Российской Федерации, сообщили в краевом управлении Росгвардии.
В Томской области 22 августа, в День Государственного флага России, волонтёры Победы подарят жителям региона ленты с российским триколором.
Как уточнили в областной администрации, в Томске волонтёры будут раздавать ленты с 13 до 15 часов по местному времени в Лагерном саду, на площади Новособорной, у Стелы памяти на проспекте Мира и возле Театра драмы. Всего в Томской области планируют раздать 20 тысяч лент, из них восемь тысяч — в Томске.
Москву начали украшать флагами ко Дню Государственного флага РФ. Помимо этого, волонтёры раздадут более 20 тысяч лент с триколором.
Замглавы администрации Центрального округа Омска Николай Лось назвал очень важным День Государственного флага РФ.
«Этот праздник очень важен для всех нас, ведь флаг — это символ единения и преемственности поколений. Необходимо знать историю нашей страны, с уважением относиться к государственной символике», — сказал Лось.
В канун Дня Государственного флага России томская молодёжь развернула триколор размером 8×12 метров в Лагерном саду. Об этом сообщили 20 августа в областной администрации.
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В Алтайском крае 20 августа, накануне Дня Государственного флага Российской Федерации, прошла торжественная церемония вручения паспортов. Её провели во всех муниципалитетах края для укрепления и развития общенационального сознания, гражданской солидарности россиян, сообщили в Краевом дворце молодежи.
Так, в пятницу, 20 августа, 10 человек из Ленинского района Барнаула, достигшие 14-летнего возраста, получили паспорта в стенах районной администрации.
«Это событие позволяет формировать у молодежи уважительное отношение к основному документу гражданина России — паспорту. Церемонии проходят ежегодно и обычно приурочены к памятным датам: 12 июня (День России), 22 августа (День Государственного флага России), 4 ноября (День народного единства) и 12 декабря (День Конституции России). Краевой дворец молодежи выступает соорганизатором акции — формирует и рассылает памятную продукцию для молодых людей, впервые получающих такой важный документ. Уверена, день вручения первого паспорта сохранится в памяти у ребят», — рассказала руководитель отдела информационно-ресурсного обеспечения молодежной политики Краевого дворца молодежи Елена Пожидаева.
В Иркутской области 22 августа состоится праздничный онлайн-концерт ко Дню Государственного флага России. В программе — яркие танцевальные и вокальные номера молодых исполнителей и творческих коллективов. В их числе: Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», ансамбль «Байкальский щит» ГУ МВД России по Иркутской области, артисты из Слюдянки, Иркутского района, областного центра и Москвы. С Днём флага жителей Иркутской области поздравят наши земляки, проживающие за пределами региона и в других странах (Новая Зеландия, Хорватия, Польша, Соединённые Штаты Америки).
Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. А 30 лет назад, 22 августа 1991 года, по Постановлению Верховного Совета РСФСР он стал официальным Национальным флагом Российской Федерации. День Государственного флага РФ отмечается в нашей стране с 1994 года. Трансляция праздничного концерта на телеканале АИСТ начнётся 22 августа в 20:20. На YouTube-канале Иркутского областного Дома народного творчества её можно будет посмотреть с 21:00 поссылке.
Солистка Омской филармонии Анна Шинковая рассказала о роли патриотизма в жизни человека:
«При поддержке правительства Омской области в регионе проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага России. Одно из них — это всероссийское исполнение гимна музыкальными коллективами страны. Для нас, солистов Омской филармонии, большая честь представлять регион. Я считаю, что настоящий патриот никогда не станет говорить, что он патриот, а будет это показывать своими поступками и делами, прославлять то место, в котором он родился и живет», — сказала Шинковая.
Пляжный фестиваль «Холи» состоится в Сочи 22 августа — в День Государственного флага России. Гостям предложат запускать друг в друга безопасными сухими красками Холи в цветах триколора — как на традиционном фестивале в Индии. На фестивале обещают запуск дымовых шашек, также с цветами российского флага.
Гостей будет развлекать диджей и музыкальная группа, запланированы акробатическое и танцевальное шоу.
В прокуратуре Красноярского края состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Дня Государственного флага РФ. Сообщается, что мероприятие открыл прокурор края Роман Тютюник, который поздравил сотрудников прокуратуры с событием, а также пожелал коллегам и впредь соответствовать высоким стандартам государственной службы, с честью выполнять возложенные обязанности и быть образцом безупречной преданности государству.
У вас есть дети, которые посещают детский сад? Специально ко Дню Государственного флага воспитатели проводят мероприятия. Ребята рисуют, лепят, делают аппликации и узнают про российский флаг.
В Молодежном центре ЛИГОВО (Санкт-Петербург) 20 августа проходит акция в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. У каждого клуба ПМЦ ЛИГОВО в 18:00 можно получить ленточку с цветами Российского триколора и тем самым присоединиться к этому празднику.
Впервые белый, синий и красный цвета были выбраны для флага при спуске на воду первого русского военного корабля «Орёл» в 1668 году. Вы помните об этом?
В Ростове-на-Дону ко Дню флага России засияют неоновыми огнями башня телецентра и стадион «Ростов Арена», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.
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Культурные площадки Москвы приглашают на праздничную программу в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Они пройдут с 20 по 22 августа в дистанционном и очном форматах. Участие бесплатное.
Москвичей и жителей других городов ждут познавательные лекции, экскурсии, мастер-классы, виртуальные выставки и творческие встречи.
Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а) приглашает на литературно-музыкальный вечер «Окуджава. Арбат. Троллейбус». В программе прозвучат лучшие песни и стихотворения барда о Москве. Концерт состоится 21 августа, начало в 18:00.
В настоящее время цвета Государственно флага не имеют официальной трактовки, но принято считать, что белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий — веру и верность, постоянство; красный — энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
22 августа в 14:00 Галерея Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13) организует интерактивное занятие «Повесть о Куликовской битве». Экскурсовод познакомит гостей с циклом работ Ильи Глазунова, которые он посвятил легендарному сражению. А затем гостям предложат пройти квест. Разгадывая ребусы и отвечая на вопросы, участники узнают о монахах-воинах Пересвете и Ослябе, о судьбе русского князя Дмитрия Донского и княгине Евдокии. Необходима предварительная запись.
21 августа в библиотеке № 263 (поселок Ватутинки, улица Дмитрия Рябинкина, дом 13) на лекции расскажут, каким был первый флаг России, как он видоизменялся со временем и что символизируют его цвета. А для самых юных посетителей библиотека организует мастер-класс, на котором ребята смогут сделать декоративный флаг. Начало творческого занятия в 16:00.
Московские парки подготовили праздничную онлайн-программу. Все мероприятия пройдут 22 августа в аккаунтах социальных сетей.
Сегодня, 20 августа, Москву украсили флагами ко Дню Государственного флага России.
Напомним, что День Государственного флага Российской Федерации — это официальный праздник в честь одного из главных государственных символов, который отмечают по всей стране с 1994 года.
Вы знали, что небольшой российский флагшток в 2007 году был установлен на дне Северного Ледовитого океана?
О самых необычных местах планеты, где был установлен российский флаг, можно будет узнать на лекции Бабушкинского парка в социальных сетях.
Торжественные церемонии поднятия российского триколора состоятся в День Государственного флага России, 22 августа, во всех муниципальных образованиях Ленинградской области. Центром празднования станет одна из древних столиц Руси — Старая Ладога.
Об этом: Центром празднования Дня флага в Ленобласти станет древняя столица Руси
Участники «Большой перемены» ко Дню Государственного флага провели поэтический флешмоб «Слово России». Школьники прочитали стихотворения собственного сочинения и произведения классической литературы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днём Государственного флага.
«Российский триколор на протяжении веков олицетворяет силу, мощь и национальное достоинство нашей страны, связь эпох и преемственность поколений. Символизирует свободу и независимость России. Вызывает гордость и уважение», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.
На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага Российской Федерации развернули гигантский триколор. Полотно размером в 1000 квадратных метров занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Флаг России в этом году отмечает юбилей. Ровно 30 лет назад члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном бело-сине-красном флаге.
«Российский флаг — символ славы нашей Родины, ее могущества и величия. Без торжественного поднятия флага не обходится ни одно значимое событие в жизни современной России. Жители Пермского края искренне любят свою страну, заботятся о ней, гордятся ее богатой историей и достижениями», — заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Государственный флаг России — символ ратных и трудовых побед многих поколений жителей страны. Об этом 22 августа заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.
Читайте также: «Символ побед многих поколений» — челябинский губернатор о флаге России
Челябинская телевышка 22 августа засияет цветами российского флага. Это связано с 30-летием со дня замены красного флага РСФСР с серпом и молотом на триколор.
Подробности в материале: Челябинскую телевышку украсят в цвета Государственного флага России
В День Государственного флага в Москве волонтёры дарят праздничную символику. Волонтёров можно встретить в парках и общественных пространствах столицы. В этот день горожанам раздадут более 20 тысяч лент триколора.
Коммунальные службы Москвы традиционно украсили город в цветах российского триколора. На шести столичных мостах установили бело-сине-красные флаговые композиции.
Губернатор Владислав Шапша 22 августа поздравил жителей региона с Днём Государственного флага РФ, пожелав землякам мирной благополучной жизни, крепкого здоровья и удачи.
Читайте подробнее: Калужский губернатор поздравил земляков с Днём Государственного флага РФ
Для жителей Крыма российский триколор — это символ долгожданного возвращения домой, в Россию. Об этом написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов, поздравляя жителей региона с Днём Государственного флага России.
Читайте подробнее: Аксёнов: у крымчан особое отношение к триколору
В связи с приездом президента России Владимира Путина вход на Поклонную гору временно ограничен.
Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия Государственного флага России на Поклонной горе. Церемония прошла сегодня, 22 августа, в День Государственного флага России.
В ходе церемонии бело-сине-красное полотнище было поднято на верхушку флагштока у монумента Победы на Поклонной горе. Подъем Государственного флага осуществлялся под песню «Славься» композитора Михаила Глинки в исполнении президентского оркестра.
На церемонии поднятия государственного флага присутствовали: министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, а также кандидаты от «Единой России» на выборах в Госдуму.
Подробности в материале: Путин принял участие в церемонии поднятия Государственного флага России
В Крыму на вершине горы Ай-Петри установили Государственный флаг России.
Читайте подробнее: Флаг России водрузили на вершине горы Ай-Петри — фоторепортаж
В День флага России в Калуге уже по традиции прошел автопробег и разворачивание флага РФ.
Мероприятие проходит уже не первый год, содействие в его проведении оказывает партия «Единая Россия». В мероприятии ежегодно участвуют: движение «Волонтеры Победы», «Молодая Гвардия Единой России», Молодежный парламент, а также общественные организации региона.
Автопробег начался от улицы Маркса до Площади Победы и завершился на площадке перед кинотеатром «Центральный».
Ижевск присоединился к федеральной акции «От Калининграда до Камчатки». Большой российский флаг 100 на 25 метров развернули на площади у Монумента «Навеки с Россией». Затем его перенесли и закрепили на склоне набережной Ижевского пруда. В акции приняли участие активисты единого волонтерского штаба республики, в который входят активисты «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России», ОНФ, «Волонтеров Победы» и других волонтерских организаций.
Также сегодня в Ижевске состоится автопробег «Триколор». Около 50 автомобилистов на белых, синих и красных машинах объединились в «живой флаг». Они проехали по улицам Автозаводская — 10 лет Октября — Удмуртская. Акция состоялась по инициативе волонтеров-транспортников акции «Транспорт ветерана», бесплатно доставляющих ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла на Парады Победы.
Глава администрации Тамбовской областиАлександр Никитин принял участие в торжествах, посвящённых Дню Государственного флага России.
Подробности в материале: Тамбовский губернатор в День флага России вручил госнаграды
Пляжный фестиваль «Холи» состоялся в Сочи в День Государственного флага России, 22 августа, об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на организаторов мероприятия.
Об этом: В Сочи День флага России отметили фестивалем красок Холи
На шести мостах в Москве установили флаговые композиции, а также запустили трансляцию тематических видеороликов на цифровых билбордах и медиафасадах.
Читайте подробнее: Москва в цветах российского флага — фоторепортаж
Волонтёры Москвы раздали более 20 тысяч лент триколора — фоторепортаж
22 августа торжественные церемонии поднятия российского триколора прошли во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Накануне праздника в регионе были организованы патриотические акции и культурные программы.
«Флаг Российской Федерации — это знамя нашей Родины. Мы им гордимся. Именно Государственный флаг символизирует достижения и достоинство нашей страны, нашего многонационального народа России», — отметил председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Владимир Софонов.
В столице Бурятии Улан-Удэ с 22 августа начал работу передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». Власти региона назвали символичным то, что работа экспозиции стартовала в День Государственного флага России.
Читайте подробнее: В Улан-Удэ прибыл «Поезд Победы»
22 августа в Омске в парке имени 30-летия Победы прошла акция «Живой флаг». Юнармейцы и волонтёрская рота «Боевое братство» развернули большой российский флаг (10:15 м). Они выстроились в линию и запустили в небо 30 шаров с изображением российского триколора.
В Забайкалье по случаю Дня российского флага, отмечаемого 22 августа, были организованы различные акции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, они проходили в онлайн-формате.
Так, по условиям мероприятия «Под флагом великой державы», необходимо было сделать фото одной из достопримечательностей своего города, района или села с флагом России и опубликовать в соцсетях.
Читайте подробнее: В Забайкалье Дню российского флага посвятили праздничные онлайн-акции
В День государственного флага на крыше административного здания правительства Забайкалья заменили флаги России и региона. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского правительства.
Поясняется при этом, что официальные символы меняют по мере загрязнения и изношенности: летом один раз в месяц, зимой чаще.
Подробности в материале: В Забайкалье заменили официальный триколор
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с государственным праздником.
«Дорогие забайкальцы! Поздравляю вас с Днем Государственного флага России! Флаг — один из главных символов нашего государства, он объединяет наш многонациональный народ и его славные трудовые, ратные дела и подвиги. В нем сочетаются верность Родине, сила, мужество, благородство и честь.
Уважаемые земляки, пусть в ваших сердцах навсегда сохранится чувство гордости за наше Отечество. Желаю вам здоровья, добра, уверенности в завтрашнем дне, новых достижений на благо Забайкальского края и России. С праздником!» — говорится в тексте поздравления.
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем Государственного флага России:
«Дорогие барнаульцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! Наравне с гербом и гимном он является символом государственности, олицетворяет независимость и могущество нашей Родины.
Бело-сине-красный флаг поднимают при проведении всех значимых событий. Он вдохновляет на новые трудовые свершения, спортивные победы, научные открытия и достижения во всех сферах нашей жизни…»
В Барнауле состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России.
Цитата телеграмм-канала мэрии города.
«22 августа — День Государственного флага Российской Федерации. Цвета нашего флага имеют определенное значение. В императорское время красный означал державность, синий — цвет Пресвятой Богородицы, белый — свободу и независимость.
Сейчас значения цветов поменялись.
Их теперь чаще трактуют так: белый — мир и чистота, синий — вера и постоянство, красный — энергия, сила и кровь, которая была пролита за Отечество.
С праздником!» — избирком Забайкалья.
Пермь отметила 22 августа День Государственного флага мотопробегом, а на набережной Камы появился 25-метровый триколор, сообщает пресс-служба мэрии.
Участники мотопробега провезли флаги по улицам столицы Прикамья — от бульвара Гагарина до ул. Окулова. На склоне набережной Камы возле ротонды разместил 25-метровый флаг Российской Федерации.
В центре Перми прохожим раздавали значки с изображением триколора. Завершился день праздничным концертом-марафоном на телеканале «ВЕТТА 24».
Подробности в материале: На набережной Камы в Перми растянули 25-метровый триколор
В Оренбурге 22 августа в честь Дня Государственного флага активисты Юнармии организовали флешмоб, сообщает пресс-служба городской администрации.
На пешеходном мосту через Урал юнармейцы бело-сине-красные прямоугольные полотнища соединили в большой флаг Российской Федерации.
На Набережной Урала в Оренбурга губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел церемонию поднятия Государственного флага. «Триколор — это символ сильного, независимого государства, которое знают и уважают во всем мире. Флаг объединяет нас в стремлении видеть свою страну свободной и процветающей. Ведь ее настоящее и будущее — это люди, мы с вами», — сказал глава региона.
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Рекорд по буксировке 22-тонного самолета силой рук установлен в международном аэропорту «Симферополь» 22 августа, в День государственного флага России, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Читайте подробнее: В аэропорту «Симферополь» силачи установили рекорд по буксировке самолета
«Государственный флаг — это очень важный символ для Российской Федерации и для её граждан. Его нужно чтить и уважать. Я считаю, что если молодые люди будет чтить этот праздник, то и будущие поколения проявят к нему уважение. Волонтёром я была ещё в школе, и мне понравилось именно это направление — патриотическое воспитание молодёжи», — цитирует Оmskportal.ru активиста волонтёрской роты «Боевое братство» Омской области Карину Жумабаеву.
В ночь с 22 на 23 августа Дворцовый мост и бизнес центр «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге окрасились в цвета российского флага.
В честь Дня Государственного флага в Омске на территории Омской крепости состоялось светодинамическое шоу. Под звуки торжественной музыки на площадь вышли артисты Областного дома культуры «Сибиряк», они вынесли многометровый российский флаг. Затем 3D-проекция раскрасила фасад двухэтажного здания казармы на территории Омской крепости.
Более 100 пар поженились в Москве в День Государственного флага, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
«Эти выходные стали рекордными по количеству свадеб за летний сезон из-за красивой даты 21.08.2021, которая стала самой популярной среди молодоженов в этом году. В зеркальную дату поженились более 1100 пар. Также 22 августа отмечали День государственного флага, для бракосочетания эту дату выбрали максимально возможное количество пар — более 100», — говорится в сообщении.
«22 августа — праздник настоящих патриотов своей страны, всех, кто гордится её историей, ценит и любит родной край и готов честно трудиться во имя будущего России. Все мы должны вносить свой вклад в развитие нашего государства и общества: хранить исторические и культурные ценности, развивать экономику, совершать открытия и добиваться достижений», — так первые лица Хакасии поздравили жителей региона с Днём Государственного флага.
«Российский триколор — не просто государственный символ самой большой страны на планете. Это отражение многовековой истории нашего государства, героических побед и масштабных достижений. Это символ, который объединяет многие поколения россиян», — подчеркнули губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель Законодательной думы региона Оксана Козловская. Поздравление опубликовано на официальном сайте обладминистрации.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей региона с Днём Государственного флага Российской Федерации. В его обращении, в частности, говорится:
«Этот праздник напоминает нам о великой истории государства, над которым гордо реет национальный триколор — официальный флаг Российской Федерации.
День Государственного флага России стал связующей нитью между прошлым и настоящим. Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, объединяет народы России в стремлении сделать нашу страну единым, сильным государством.
Наш праздник патриотичен, он сплачивает всех, кто осознает свою ответственность за страну, гордится ее историей, честно трудится во имя будущего своей малой Родины и России».
Губернатор Виктор Томенко и председатель парламента региона Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Государственного флага Российской Федерации. В их обращении, в частности, сказано:
«Легендарный триколор — один из главных символов государства. В этот день мы вспоминаем победы и достижения нашего многонационального народа, великие моменты в истории Отечества. Возвращение 30 лет назад бело-сине-красного стяга как Государственного флага ознаменовало для нас преемственность истории, лучших традиций и начало возрождения великой державы.
Сегодня он вдохновляет граждан России на трудовые и ратные подвиги, научные, культурные и спортивные достижения. Наша страна, сохраняя приверженность многовековым ценностям и традициям, продолжает развиваться.
Как и столетия назад, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу помогают нам, гражданам России, защищать ее интересы, вместе решать масштабные задачи».