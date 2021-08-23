22 августа в России отмечается День Государственного флага. Триколор вновь стал государственным символом России в ноябре 1991 года. А 20 августа 1994 года президент РФ Борис Ельцин издал Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации». В 2019 году этот праздник стал особенным, поскольку ровно 350 лет назад триколор впервые стал символом России. Бело-сине-красный флаг впервые был поднят на русском военном корабле «Орёл» во время царствования Алексея Михайловича в 1669 году. Позже Пётр I сделал такой флаг символом русских торговых судов. Официально государственным символом РФ триколор стал в 1896 году. А в 1918 году большевики заменили его на революционное красное полотнище. 22 августа во всех регионах России прошли торжественные праздничные мероприятия, концерты. День Государственного флага не является выходным днём, однако в 2021 году он попадает на воскресенье.

Флаг России

18:01 19.08.2021 В Ульяновской области сегодня, 19 августа, начались мероприятия, посвящённые Дню флага России. Они будут идти четыре дня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. Об этом: В Ульяновске стартуют мероприятия в честь Дня флага России

18:02 19.08.2021 Более 1300 мероприятий в рамках празднования Дня Государственного флага России состоится в Краснодарском крае 20−22 августа, об этом сообщили в пресс-службе администрации края. Подробнее: На Кубани ко Дню флага России проведут более 1300 мероприятий

18:03 19.08.2021 В администрации Липецкой области 19 августа состоялась традиционная торжественная церемония вручения паспортов юношам и девушкам. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, мероприятие прошло в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы — граждане России» и было приурочено к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа. Читайте также: Игорь Артамонов вручил паспорта юным липчанам

19:08 19.08.2021 Российский триколор. Дарья Драй © ИА REGNUM

20:25 19.08.2021 Ленты-триколоры. Sochi.ru

22:15 19.08.2021 Российский триколор. Дарья Драй © ИА REGNUM

08:20 20.08.2021 День Государственного флага в России является таким же символом сплочения страны и связи поколений, как, например, День Победы или День народного единства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова: «22 августа мы будем отмечать День Государственного флага Российской Федерации. Праздник молодой, но от этого не менее важный. Бело-сине-красный флаг — главный символ нашей страны с начала девяностых, но еще во времена царя Алексея Михайловича триколор начал развеваться над кораблями российского флота…» Подробности в материале: «Бело-сине-красный флаг — главный символ нашей страны» — Роспатриотцентр

09:01 20.08.2021 Флаг России. Юлия Карнаева © ИА REGNUM

09:31 20.08.2021 В Омске пройдёт фотоакция ко Дню Государственного флага. Мероприятия намечены на воскресенье, 22 августа. Принять участие смогут все желающие, сообщили в мэрии. В рамках патриотической акции «Под флагом единым» омичи смогут узнать об истории российского триколора, а также принять участие в фотоакции «LOOK дня».

09:41 20.08.2021 В Хакасии ко Дню Государственного флага детская республиканская библиотека подготовила интерактивную выставку «Цвета России». Её главная цель — рассказать юным читателям историю праздника, значение государственных символов России. С помощью выставки посетители узнают о современной версии флага, важные даты и интересные факты. Активные гиперссылки позволят посмотреть пластилиновый мультфильм о флаге России и полистать книги о государственной символике, сообщили в республиканском минкультуры.

10:12 20.08.2021 Омская область 22 августа присоединится к празднованию Дня Государственного флага России. Одним из мероприятий станет трансляция Гимна России, в записи которого принимают участие ведущие музыкальные коллективы страны. 20 августа в Омской крепости на фоне исторических зданий и российского триколора состоялась запись исполнения гимна, в котором приняли участие вокальный квартет «Премьер» и солистка Омской филармонии Анна Шинковая. Об этом сообщили в правительстве Омской области. По итогам будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения гимна музыкальными коллективами страны. Видео будет представлено на различных платформах в интернете, а также в эфире российских каналов и на площадках в День Флага 22 августа.

10:35 20.08.2021 Самый большой флаг России на Поклонной горе. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:41 20.08.2021 Глава Чувашии Олег Николаев считает флаг «показателем могущества нашей страны, «точкой сборки» всех подвигов наших предков, всех достижений, которые были реализованы на различных этапах развития нашей страны».

11:42 20.08.2021 Празднование Дня Государственного флага России на Красной площади в Чебоксарах. Фото: cap.ru

11:45 20.08.2021 В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники вневедомственной охраны Красноярского края провели праздничное мероприятие для воспитанников детского сада № 60, посвящённое Дню Государственного флага. Стражи правопорядка рассказали детям об истории образования государственного флага, о значении цветовой палитры. Затем для детей провели подвижную эстафету с элементами викторины. Завершилась встреча торжественным поднятием флага Российской Федерации, сообщили в краевом управлении Росгвардии.

11:49 20.08.2021 В Томской области 22 августа, в День Государственного флага России, волонтёры Победы подарят жителям региона ленты с российским триколором. Как уточнили в областной администрации, в Томске волонтёры будут раздавать ленты с 13 до 15 часов по местному времени в Лагерном саду, на площади Новособорной, у Стелы памяти на проспекте Мира и возле Театра драмы. Всего в Томской области планируют раздать 20 тысяч лент, из них восемь тысяч — в Томске.

11:57 20.08.2021 Москву начали украшать флагами ко Дню Государственного флага РФ. Помимо этого, волонтёры раздадут более 20 тысяч лент с триколором.

11:58 20.08.2021 Замглавы администрации Центрального округа Омска Николай Лось назвал очень важным День Государственного флага РФ. «Этот праздник очень важен для всех нас, ведь флаг — это символ единения и преемственности поколений. Необходимо знать историю нашей страны, с уважением относиться к государственной символике», — сказал Лось.

12:08 20.08.2021 В канун Дня Государственного флага России томская молодёжь развернула триколор размером 8×12 метров в Лагерном саду. Об этом сообщили 20 августа в областной администрации. Читайте также: В Томске спортсмены и волонтёры развернули огромный триколор

12:09 20.08.2021 Церемония вручения паспортов юношам и девушкам в администрации Липецкой области. Фото: липецкаяобласть. рф

12:57 20.08.2021 В Алтайском крае 20 августа, накануне Дня Государственного флага Российской Федерации, прошла торжественная церемония вручения паспортов. Её провели во всех муниципалитетах края для укрепления и развития общенационального сознания, гражданской солидарности россиян, сообщили в Краевом дворце молодежи. Так, в пятницу, 20 августа, 10 человек из Ленинского района Барнаула, достигшие 14-летнего возраста, получили паспорта в стенах районной администрации. «Это событие позволяет формировать у молодежи уважительное отношение к основному документу гражданина России — паспорту. Церемонии проходят ежегодно и обычно приурочены к памятным датам: 12 июня (День России), 22 августа (День Государственного флага России), 4 ноября (День народного единства) и 12 декабря (День Конституции России). Краевой дворец молодежи выступает соорганизатором акции — формирует и рассылает памятную продукцию для молодых людей, впервые получающих такой важный документ. Уверена, день вручения первого паспорта сохранится в памяти у ребят», — рассказала руководитель отдела информационно-ресурсного обеспечения молодежной политики Краевого дворца молодежи Елена Пожидаева.

13:01 20.08.2021 В Иркутской области 22 августа состоится праздничный онлайн-концерт ко Дню Государственного флага России. В программе — яркие танцевальные и вокальные номера молодых исполнителей и творческих коллективов. В их числе: Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», ансамбль «Байкальский щит» ГУ МВД России по Иркутской области, артисты из Слюдянки, Иркутского района, областного центра и Москвы. С Днём флага жителей Иркутской области поздравят наши земляки, проживающие за пределами региона и в других странах (Новая Зеландия, Хорватия, Польша, Соединённые Штаты Америки). Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. А 30 лет назад, 22 августа 1991 года, по Постановлению Верховного Совета РСФСР он стал официальным Национальным флагом Российской Федерации. День Государственного флага РФ отмечается в нашей стране с 1994 года. Трансляция праздничного концерта на телеканале АИСТ начнётся 22 августа в 20:20. На YouTube-канале Иркутского областного Дома народного творчества её можно будет посмотреть с 21:00 поссылке.

13:05 20.08.2021 Солистка Омской филармонии Анна Шинковая рассказала о роли патриотизма в жизни человека: «При поддержке правительства Омской области в регионе проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага России. Одно из них — это всероссийское исполнение гимна музыкальными коллективами страны. Для нас, солистов Омской филармонии, большая честь представлять регион. Я считаю, что настоящий патриот никогда не станет говорить, что он патриот, а будет это показывать своими поступками и делами, прославлять то место, в котором он родился и живет», — сказала Шинковая.

13:05 20.08.2021 Пляжный фестиваль «Холи» состоится в Сочи 22 августа — в День Государственного флага России. Гостям предложат запускать друг в друга безопасными сухими красками Холи в цветах триколора — как на традиционном фестивале в Индии. На фестивале обещают запуск дымовых шашек, также с цветами российского флага. Гостей будет развлекать диджей и музыкальная группа, запланированы акробатическое и танцевальное шоу.

13:39 20.08.2021 В прокуратуре Красноярского края состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Дня Государственного флага РФ. Сообщается, что мероприятие открыл прокурор края Роман Тютюник, который поздравил сотрудников прокуратуры с событием, а также пожелал коллегам и впредь соответствовать высоким стандартам государственной службы, с честью выполнять возложенные обязанности и быть образцом безупречной преданности государству.

14:00 20.08.2021 Российский флаг. Дарья Драй © ИА REGNUM

15:13 20.08.2021 У вас есть дети, которые посещают детский сад? Специально ко Дню Государственного флага воспитатели проводят мероприятия. Ребята рисуют, лепят, делают аппликации и узнают про российский флаг.

15:14 20.08.2021 В Молодежном центре ЛИГОВО (Санкт-Петербург) 20 августа проходит акция в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. У каждого клуба ПМЦ ЛИГОВО в 18:00 можно получить ленточку с цветами Российского триколора и тем самым присоединиться к этому празднику.

15:43 20.08.2021 Российский триколор. © ИА REGNUM

15:50 20.08.2021 Впервые белый, синий и красный цвета были выбраны для флага при спуске на воду первого русского военного корабля «Орёл» в 1668 году. Вы помните об этом?

15:59 20.08.2021 В Ростове-на-Дону ко Дню флага России засияют неоновыми огнями башня телецентра и стадион «Ростов Арена», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве. Читайте также: Башня телецентра и «Ростов Арена» засияют огнями ко Дню флага России

16:28 20.08.2021 Культурные площадки Москвы приглашают на праздничную программу в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Они пройдут с 20 по 22 августа в дистанционном и очном форматах. Участие бесплатное.

16:29 20.08.2021 Москвичей и жителей других городов ждут познавательные лекции, экскурсии, мастер-классы, виртуальные выставки и творческие встречи.

16:52 20.08.2021 Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а) приглашает на литературно-музыкальный вечер «Окуджава. Арбат. Троллейбус». В программе прозвучат лучшие песни и стихотворения барда о Москве. Концерт состоится 21 августа, начало в 18:00.

17:00 20.08.2021 В настоящее время цвета Государственно флага не имеют официальной трактовки, но принято считать, что белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий — веру и верность, постоянство; красный — энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

18:09 20.08.2021 22 августа в 14:00 Галерея Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13) организует интерактивное занятие «Повесть о Куликовской битве». Экскурсовод познакомит гостей с циклом работ Ильи Глазунова, которые он посвятил легендарному сражению. А затем гостям предложат пройти квест. Разгадывая ребусы и отвечая на вопросы, участники узнают о монахах-воинах Пересвете и Ослябе, о судьбе русского князя Дмитрия Донского и княгине Евдокии. Необходима предварительная запись.

18:37 20.08.2021 21 августа в библиотеке № 263 (поселок Ватутинки, улица Дмитрия Рябинкина, дом 13) на лекции расскажут, каким был первый флаг России, как он видоизменялся со временем и что символизируют его цвета. А для самых юных посетителей библиотека организует мастер-класс, на котором ребята смогут сделать декоративный флаг. Начало творческого занятия в 16:00.

18:38 20.08.2021 Московские парки подготовили праздничную онлайн-программу. Все мероприятия пройдут 22 августа в аккаунтах социальных сетей.

19:22 20.08.2021 День Государственного флага России. (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

20:04 20.08.2021 Сегодня, 20 августа, Москву украсили флагами ко Дню Государственного флага России.

20:50 20.08.2021 Напомним, что День Государственного флага Российской Федерации — это официальный праздник в честь одного из главных государственных символов, который отмечают по всей стране с 1994 года.

21:08 20.08.2021 Вы знали, что небольшой российский флагшток в 2007 году был установлен на дне Северного Ледовитого океана?

21:09 20.08.2021 О самых необычных местах планеты, где был установлен российский флаг, можно будет узнать на лекции Бабушкинского парка в социальных сетях.

22:18 20.08.2021 Сотрудники Росгвардии Красноярского края провели праздничное мероприятие для воспитанников детского сада № 60. 24.rosguard.gov.ru

21:31 21.08.2021 День флага России. Дарья Антонова © ИА REGNUM

07:59 22.08.2021 Торжественные церемонии поднятия российского триколора состоятся в День Государственного флага России, 22 августа, во всех муниципальных образованиях Ленинградской области. Центром празднования станет одна из древних столиц Руси — Старая Ладога. Об этом: Центром празднования Дня флага в Ленобласти станет древняя столица Руси

09:17 22.08.2021 Участники «Большой перемены» ко Дню Государственного флага провели поэтический флешмоб «Слово России». Школьники прочитали стихотворения собственного сочинения и произведения классической литературы.

09:29 22.08.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днём Государственного флага. «Российский триколор на протяжении веков олицетворяет силу, мощь и национальное достоинство нашей страны, связь эпох и преемственность поколений. Символизирует свободу и независимость России. Вызывает гордость и уважение», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

09:50 22.08.2021 На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага Российской Федерации развернули гигантский триколор. Полотно размером в 1000 квадратных метров занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Флаг России в этом году отмечает юбилей. Ровно 30 лет назад члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о национальном бело-сине-красном флаге.

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10:59 22.08.2021 «Российский флаг — символ славы нашей Родины, ее могущества и величия. Без торжественного поднятия флага не обходится ни одно значимое событие в жизни современной России. Жители Пермского края искренне любят свою страну, заботятся о ней, гордятся ее богатой историей и достижениями», — заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

11:09 22.08.2021 Государственный флаг России — символ ратных и трудовых побед многих поколений жителей страны. Об этом 22 августа заявил челябинский губернатор Алексей Текслер. Читайте также: «Символ побед многих поколений» — челябинский губернатор о флаге России

11:18 22.08.2021 Челябинская телевышка 22 августа засияет цветами российского флага. Это связано с 30-летием со дня замены красного флага РСФСР с серпом и молотом на триколор. Подробности в материале: Челябинскую телевышку украсят в цвета Государственного флага России

11:23 22.08.2021 В День Государственного флага в Москве волонтёры дарят праздничную символику. Волонтёров можно встретить в парках и общественных пространствах столицы. В этот день горожанам раздадут более 20 тысяч лент триколора. Волонтёры раздают флаги в Парке Горького Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

12:08 22.08.2021 Коммунальные службы Москвы традиционно украсили город в цветах российского триколора. На шести столичных мостах установили бело-сине-красные флаговые композиции. Крымский мост в цветах российского флага. Фото: Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

12:56 22.08.2021 Губернатор Владислав Шапша 22 августа поздравил жителей региона с Днём Государственного флага РФ, пожелав землякам мирной благополучной жизни, крепкого здоровья и удачи. Читайте подробнее: Калужский губернатор поздравил земляков с Днём Государственного флага РФ

13:13 22.08.2021 Волонтёры раздают флажки на Пушкинской площади в Москве. Фото: Наталья Стрельцова ИА REGNUM

13:42 22.08.2021 Для жителей Крыма российский триколор — это символ долгожданного возвращения домой, в Россию. Об этом написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов, поздравляя жителей региона с Днём Государственного флага России. Читайте подробнее: Аксёнов: у крымчан особое отношение к триколору

13:45 22.08.2021 В связи с приездом президента России Владимира Путина вход на Поклонную гору временно ограничен. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

14:15 22.08.2021 Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия Государственного флага России на Поклонной горе. Церемония прошла сегодня, 22 августа, в День Государственного флага России. В ходе церемонии бело-сине-красное полотнище было поднято на верхушку флагштока у монумента Победы на Поклонной горе. Подъем Государственного флага осуществлялся под песню «Славься» композитора Михаила Глинки в исполнении президентского оркестра. На церемонии поднятия государственного флага присутствовали: министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, а также кандидаты от «Единой России» на выборах в Госдуму. Подробности в материале: Путин принял участие в церемонии поднятия Государственного флага России

14:50 22.08.2021 В Крыму на вершине горы Ай-Петри установили Государственный флаг России. Фото: Александр Полегенько ИА REGNUM Читайте подробнее: Флаг России водрузили на вершине горы Ай-Петри — фоторепортаж

18:25 22.08.2021 В День флага России в Калуге уже по традиции прошел автопробег и разворачивание флага РФ. Мероприятие проходит уже не первый год, содействие в его проведении оказывает партия «Единая Россия». В мероприятии ежегодно участвуют: движение «Волонтеры Победы», «Молодая Гвардия Единой России», Молодежный парламент, а также общественные организации региона. Автопробег начался от улицы Маркса до Площади Победы и завершился на площадке перед кинотеатром «Центральный».

18:25 22.08.2021 Ижевск присоединился к федеральной акции «От Калининграда до Камчатки». Большой российский флаг 100 на 25 метров развернули на площади у Монумента «Навеки с Россией». Затем его перенесли и закрепили на склоне набережной Ижевского пруда. В акции приняли участие активисты единого волонтерского штаба республики, в который входят активисты «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России», ОНФ, «Волонтеров Победы» и других волонтерских организаций. Также сегодня в Ижевске состоится автопробег «Триколор». Около 50 автомобилистов на белых, синих и красных машинах объединились в «живой флаг». Они проехали по улицам Автозаводская — 10 лет Октября — Удмуртская. Акция состоялась по инициативе волонтеров-транспортников акции «Транспорт ветерана», бесплатно доставляющих ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла на Парады Победы. Празднование Дня Государственного флага в Ижевске izh.ru

18:26 22.08.2021 Глава администрации Тамбовской областиАлександр Никитин принял участие в торжествах, посвящённых Дню Государственного флага России. Подробности в материале: Тамбовский губернатор в День флага России вручил госнаграды Александр Никитин принимает участие в торжествах, посвящённых Дню Государственного флага России tambov.gov

18:37 22.08.2021 Пляжный фестиваль «Холи» состоялся в Сочи в День Государственного флага России, 22 августа, об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на организаторов мероприятия. Об этом: В Сочи День флага России отметили фестивалем красок Холи

20:03 22.08.2021 На шести мостах в Москве установили флаговые композиции, а также запустили трансляцию тематических видеороликов на цифровых билбордах и медиафасадах. Читайте подробнее: Москва в цветах российского флага — фоторепортаж День Государственного флага. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

20:08 22.08.2021 Волонтёры Москвы раздали более 20 тысяч лент триколора — фоторепортаж Волонтёры Москвы раздают флаги и ленты с триколором Василий Иванов © ИА REGNUM

06:20 22 августа торжественные церемонии поднятия российского триколора прошли во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Накануне праздника в регионе были организованы патриотические акции и культурные программы. «Флаг Российской Федерации — это знамя нашей Родины. Мы им гордимся. Именно Государственный флаг символизирует достижения и достоинство нашей страны, нашего многонационального народа России», — отметил председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Владимир Софонов.

06:24 В столице Бурятии Улан-Удэ с 22 августа начал работу передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». Власти региона назвали символичным то, что работа экспозиции стартовала в День Государственного флага России. Читайте подробнее: В Улан-Удэ прибыл «Поезд Победы»

07:12 22 августа в Омске в парке имени 30-летия Победы прошла акция «Живой флаг». Юнармейцы и волонтёрская рота «Боевое братство» развернули большой российский флаг (10:15 м). Они выстроились в линию и запустили в небо 30 шаров с изображением российского триколора.

07:51 В Забайкалье по случаю Дня российского флага, отмечаемого 22 августа, были организованы различные акции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, они проходили в онлайн-формате. Так, по условиям мероприятия «Под флагом великой державы», необходимо было сделать фото одной из достопримечательностей своего города, района или села с флагом России и опубликовать в соцсетях. Читайте подробнее: В Забайкалье Дню российского флага посвятили праздничные онлайн-акции

07:58 В День государственного флага на крыше административного здания правительства Забайкалья заменили флаги России и региона. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского правительства. Поясняется при этом, что официальные символы меняют по мере загрязнения и изношенности: летом один раз в месяц, зимой чаще. Подробности в материале: В Забайкалье заменили официальный триколор

08:00 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с государственным праздником. «Дорогие забайкальцы! Поздравляю вас с Днем Государственного флага России! Флаг — один из главных символов нашего государства, он объединяет наш многонациональный народ и его славные трудовые, ратные дела и подвиги. В нем сочетаются верность Родине, сила, мужество, благородство и честь. Уважаемые земляки, пусть в ваших сердцах навсегда сохранится чувство гордости за наше Отечество. Желаю вам здоровья, добра, уверенности в завтрашнем дне, новых достижений на благо Забайкальского края и России. С праздником!» — говорится в тексте поздравления.

08:04 Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем Государственного флага России: «Дорогие барнаульцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! Наравне с гербом и гимном он является символом государственности, олицетворяет независимость и могущество нашей Родины. Бело-сине-красный флаг поднимают при проведении всех значимых событий. Он вдохновляет на новые трудовые свершения, спортивные победы, научные открытия и достижения во всех сферах нашей жизни…»

08:06 В Барнауле состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России. [[[video-0]]] Цитата телеграмм-канала мэрии города.

08:10 «22 августа — День Государственного флага Российской Федерации. Цвета нашего флага имеют определенное значение. В императорское время красный означал державность, синий — цвет Пресвятой Богородицы, белый — свободу и независимость. Сейчас значения цветов поменялись. Их теперь чаще трактуют так: белый — мир и чистота, синий — вера и постоянство, красный — энергия, сила и кровь, которая была пролита за Отечество. С праздником!» — избирком Забайкалья.

08:11 Пермь отметила 22 августа День Государственного флага мотопробегом, а на набережной Камы появился 25-метровый триколор, сообщает пресс-служба мэрии. Участники мотопробега провезли флаги по улицам столицы Прикамья — от бульвара Гагарина до ул. Окулова. На склоне набережной Камы возле ротонды разместил 25-метровый флаг Российской Федерации. В центре Перми прохожим раздавали значки с изображением триколора. Завершился день праздничным концертом-марафоном на телеканале «ВЕТТА 24». Подробности в материале: На набережной Камы в Перми растянули 25-метровый триколор

08:12 В Оренбурге 22 августа в честь Дня Государственного флага активисты Юнармии организовали флешмоб, сообщает пресс-служба городской администрации. На пешеходном мосту через Урал юнармейцы бело-сине-красные прямоугольные полотнища соединили в большой флаг Российской Федерации. На Набережной Урала в Оренбурга губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел церемонию поднятия Государственного флага. «Триколор — это символ сильного, независимого государства, которое знают и уважают во всем мире. Флаг объединяет нас в стремлении видеть свою страну свободной и процветающей. Ведь ее настоящее и будущее — это люди, мы с вами», — сказал глава региона. Читайте также: В Оренбурге в честь Дня Государственного флага устроили флешмоб

08:40 День Государственного флага России. липецкаяобласть. рф

09:12 Рекорд по буксировке 22-тонного самолета силой рук установлен в международном аэропорту «Симферополь» 22 августа, в День государственного флага России, сообщили в пресс-службе аэропорта. Читайте подробнее: В аэропорту «Симферополь» силачи установили рекорд по буксировке самолета

09:31 «Государственный флаг — это очень важный символ для Российской Федерации и для её граждан. Его нужно чтить и уважать. Я считаю, что если молодые люди будет чтить этот праздник, то и будущие поколения проявят к нему уважение. Волонтёром я была ещё в школе, и мне понравилось именно это направление — патриотическое воспитание молодёжи», — цитирует Оmskportal.ru активиста волонтёрской роты «Боевое братство» Омской области Карину Жумабаеву.

09:37 В ночь с 22 на 23 августа Дворцовый мост и бизнес центр «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге окрасились в цвета российского флага. Праздничная подсветка в Петербурге. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

10:23 В честь Дня Государственного флага в Омске на территории Омской крепости состоялось светодинамическое шоу. Под звуки торжественной музыки на площадь вышли артисты Областного дома культуры «Сибиряк», они вынесли многометровый российский флаг. Затем 3D-проекция раскрасила фасад двухэтажного здания казармы на территории Омской крепости.

10:40 Более 100 пар поженились в Москве в День Государственного флага, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. «Эти выходные стали рекордными по количеству свадеб за летний сезон из-за красивой даты 21.08.2021, которая стала самой популярной среди молодоженов в этом году. В зеркальную дату поженились более 1100 пар. Также 22 августа отмечали День государственного флага, для бракосочетания эту дату выбрали максимально возможное количество пар — более 100», — говорится в сообщении.

10:58 «22 августа — праздник настоящих патриотов своей страны, всех, кто гордится её историей, ценит и любит родной край и готов честно трудиться во имя будущего России. Все мы должны вносить свой вклад в развитие нашего государства и общества: хранить исторические и культурные ценности, развивать экономику, совершать открытия и добиваться достижений», — так первые лица Хакасии поздравили жителей региона с Днём Государственного флага.

11:19 «Российский триколор — не просто государственный символ самой большой страны на планете. Это отражение многовековой истории нашего государства, героических побед и масштабных достижений. Это символ, который объединяет многие поколения россиян», — подчеркнули губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель Законодательной думы региона Оксана Козловская. Поздравление опубликовано на официальном сайте обладминистрации.

11:59 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей региона с Днём Государственного флага Российской Федерации. В его обращении, в частности, говорится: «Этот праздник напоминает нам о великой истории государства, над которым гордо реет национальный триколор — официальный флаг Российской Федерации. День Государственного флага России стал связующей нитью между прошлым и настоящим. Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, объединяет народы России в стремлении сделать нашу страну единым, сильным государством. Наш праздник патриотичен, он сплачивает всех, кто осознает свою ответственность за страну, гордится ее историей, честно трудится во имя будущего своей малой Родины и России».

12:01 Губернатор Виктор Томенко и председатель парламента региона Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем Государственного флага Российской Федерации. В их обращении, в частности, сказано: «Легендарный триколор — один из главных символов государства. В этот день мы вспоминаем победы и достижения нашего многонационального народа, великие моменты в истории Отечества. Возвращение 30 лет назад бело-сине-красного стяга как Государственного флага ознаменовало для нас преемственность истории, лучших традиций и начало возрождения великой державы. Сегодня он вдохновляет граждан России на трудовые и ратные подвиги, научные, культурные и спортивные достижения. Наша страна, сохраняя приверженность многовековым ценностям и традициям, продолжает развиваться. Как и столетия назад, любовь к Родине и ответственность за ее судьбу помогают нам, гражданам России, защищать ее интересы, вместе решать масштабные задачи».