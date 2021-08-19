Тамбов, 19 августа, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль результат проверки по факту обрушения части стены жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 августа в пресс-службе ведомства.

Ben_Kerckx Куча кирпичей

По поручению прокуратуры организована проверка по факту обрушения части стены двухэтажного жилого дома на улице Октябрьской, которое произошло ночью 19 августа. В результате инцидента жильцы не пострадали.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района города Тамбова Александр Климов. Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре области.