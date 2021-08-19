Кострома, 19 августа, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Новым директором Костромского областного театра кукол стала Людмила Шарова. Об этом сообщает департамент культуры региона.

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Людмила Шарова руководила учреждением на протяжении 17 лет до 2019 года, когда эту должность занял АлександрУсердин.

«Коллектив театра с воодушевлением принял известие о возвращении Людмилы Александровны на пост директора и готов под её руководством к новым творческим свершениям», — говорится в сообщении департамента.

Как ранее писало ИА REGNUM, АлександрУсердини заведующая литературно-драматургическойчастью Ирина Пекарская написали заявления об увольнении по собственному желанию в июне 2021 года. Причиной ухода по словам Пекарской стало нежелание коллектива развиваться и ставить спектакли для взрослых, читки и создавать творческие проекты.