Симферополь, 19 августа, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Последствия сильного ливня устраняют коммунальные службы Симферополя 19 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Симферополя На улицах столицы Крым работают коммунальщики

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«Бригада «Города» производит откачку воды с подтопленных участков в поселке Грэсовский: на улице Яблочкова и в переулке Марсовый. В связи с обильным выпадением осадков сотрудники МБУ «Город» переведены в режим повышенной готовности», — сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Во второй половине дня 19 августа на Симферополь обрушились ливневые дожди, по данным Крымского гидрометеоцентра, за два часа выпало57 миллиметров осадков. Аэропорт «Симферополь» из-за непогоды был вынужден задержать ряд рейсов.