Киев, , 17:49 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины требует усилить противоэпидемический контроль во всех регионах страны, сообщает 19 августа пресс-служба ведомства.

Минздрав Украины

Отмечается, что соответствующие письма направлены главам облгосадминистраций, руководству национальной полиции, Госпотребслужбы и региональных департаментов здравоохранения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что ситуация с коронавирусной болезнью на Украине в целом пока контролируется, «но мы видим тенденцию к росту». По его словам, местные власти должны понимать, что не время расслабляться, а победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия.

ИА REGNUM напоминает, что вся Украина формально ещё находится в «зеленой» зоне карантина, однако как минимум в двух регионах страны один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы. Если в июне-июле в стране фиксировали 200−300 новых случаев заболевания ежедневно, то сейчас 1.200−1.500.