Вашингтон, 19 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Полиция Вашингтона расследует сообщение об угрозе взрыва заминированного грузовика возле библиотеки конгресса США. Об этом сообщается 19 августа на странице местной полиции в Twitter.

Конгресс США

На данный момент из прилегающего к библиотеке района проводится эвакуация людей.

«Полиция конгресса расследует сообщения о подозрительном автомобиле возле здания библиотеки конгресса. Пожалуйста, избегайте посещения этого района», — указано в сообщении полиции.

По данным ряда американских СМИ, эвакуация также проводится в других зданиях конгресса.

Информация уточняется.