Москва, 19 августа, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Москве построят новый ледовый дворец для хоккейного клуба ЦСКА, сообщает 19 августа сайт мэра и правительства столицы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Голкипер ХК ЦСКА, Илья Сорокин

Город примет в дар старый дворец армейцев, расположенный на Ленинградском проспекте. Спортивное сооружение снесут для строительства нового современного дворца.

«Проект реализуют по трехстороннему соглашению, заключенному в декабре 2020 года между правительством Москвы, Министерством обороны Российской Федерации и АО «Ледовый дворец «Красная армия», — рассказали в столичной мэрии.

Последний матч на домашней арене ЦСКА и церемония её закрытия состоялись весной 2021 года.