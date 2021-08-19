Екатеринбург, 19 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил готовность учебных заведений Свердловской области к началу учебного года. Во время рабочей поездки в Камышлов и Сухой Лог он специально заехал в школы обоих муниципалитетов, чтобы убедиться в том, что дети будут здесь в полной безопасности — от эпидемиологической до антитеррористической — а учебный процесс обучения будет интересным. Особое внимание глава региона поручил уделить качеству работы школьных столовых, сообщает региональный департамент информполитики.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Вопрос с питанием детей возник во время посещения главой региона школы N7. Здесь, осматривая пищеблок, он поинтересовался, нет ли жалоб учеников и родителей.

«Скоро учебный год, и мы должны быть к нему готовы. Поэтому в каждом городе стараюсь уделить внимание школам: и не только оснащению учебных кабинетов, но и столовым. Мамы знают, накормить ребенка — задача непростая. И ещё сложнее сделать так, чтобы дети с удовольствием ели столовскую еду. Организация питания равноценна организации учебного процесса. Голодному ребенку до роботов и 3D-принтеров дела нет. В 2021 году на бесплатное питание в школах в областном бюджете запланировано более 5 миллиардов рублей. Дети с 1 по 4 класс все едят бесплатно. Замечания родителей по качеству возникают — и это правильно, я поддерживаю, когда родительские комитеты следят за тем, как работают столовые. Минобразования знает, что я требую немедленного реагирования и устранения проблем в кратчайшие сроки», — сказал Евгений Куйвашев.

Зайти в «седьмую» школу ему предложила журналистка местной газеты «Знамя Победы» Олеся Салтанова, поскольку перед началом учебного года вопросы готовности учебных заведений — это то, что волнует жителей всех населённых пунктов, от крупных городов до сёл и деревень. В Камышлове же Евгений Куйвашев заехал в школу N3. Здесь не просто учатся более тысячи человек. Это ещё и экспериментальная площадка Уральского педуниверситета по подготовке детей к олимпиадам по физике, химии и математике. Здесь всё почти готово к 1 сентября: и учебные классы, и вся инфраструктура безопасности.

«Я понимаю волнение родителей, учителей: никому не хочется опять на дистант, но в Свердловской области сегодня всё готово для того, чтобы дети начали учебный год за партами. 60% педагогов по области — и уже 80% в Камышлове — поставили прививки. Я очень высоко ценю такой ответственный подход», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

И в Сухом Логу, и в Камышлове он обсудил с жителями волнующие их вопросы и личное посмотрел объекты, требующие его внимания. Один из них — долгострой в Сухом Логу на улице Белинского.

Многоквартирник начали возводить в 2006 году, но работы быстро свернулись из-за проблем строительной компании. Сейчас у дома новый застройщик, который обещает сдать первую секцию уже в этом году. Часть квадратных метров здесь уйдёт учителям, врачам и детям-сиротам. Причём Евгений Куйвашев настоял: им должны достаться квартиры с самой интересной планировкой, с большими террасами. Кроме того, глава региона дал сегодня поручения по аварийному мосту через реку Пышма и пешеходному переходу для школьников через оживлённую городскую дорогу.

А в Камышлове Евгений Куйвашев встретился с рабочими завода ЭЛТЕЗА, которые обсудили с ним вопросы городского развития.