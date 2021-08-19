Москва, , 17:45 — REGNUM Законным признала решение об исключении предпринимателя Павла Грудинина из списка кандидатов на выборах в Госдуму Апелляционная коллегия Верховного суда России, сообщает 19 августа РАПСИ.

Павел Грудинин Владимир Беляев © ИА Красная Весна

Таким образом решение Верховного суда РФ (от 9 августа) о том, что ЦИК законно исключил Грудинина из списка кандидатов из-за сокрытия им информации об имеющейся доли в офшоре (16 667 акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе), признано правильным Апелляционной коллегией.

«Решение Верховного суда РФ, согласно которому исключение административного истца Павла Грудинина из списка партии (КПРФ — прим. ИА REGNUM) на предстоящих выборах в Госдуму было признано законным и вступило в законную силу», — заявил судья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦИК 22 июля снял с выборов в Госдуму Грудинина, который был зарегистрирован в партийном списке КПРФ. Это было сделано после заявления Генпрокуратуры о том, что кандидат не выполнил требования законодательства об отказе от всех своих зарубежных активов.

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