Удомля, Тверская область, 19 августа, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Удомле Тверской области при поддержке региона продолжат ремонт школы имени А.С. Попова, а образовательный центр «IT-куб» переведут в новое здание. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области по итогам поездки губернатора Игоря Рудени в Удомлю 19 августа.

Пресс-служба правительства Тверской области Памятник изобретателю радио Александру Попову в Удомле

Глава региона побывал в средней школе №1 имени А.С. Попова, где за три года отремонтировали спортивный зал, обновлены окна, модернизирована столовая. Запланирован ремонт кровли и фасада. Игорь Руденя подчеркнул, что необходимо привести в нормативное состояние и тротуары возле школы, обустроить на спортивной площадке футбольное поле и беговые дорожки. Губернатор осмотрел образовательные пространства, музей истории учреждения, которая связана с именем изобретателя радио Александра Попова — здесь преподавала его супруга. Школа с 2020 года участвует в федеральном проекте «Успех каждого ребенка», в 2022 году здесь откроется «Точка роста».

«Наше учреждение активно участвует в различных проектах, в общей сложности мы выиграли более 5 млн рублей грантов, которые направлены на обустройство школьных пространств. Одно из них — экспериментальный музей физики. С 2016 года также реализуется проект «Из детства в кадетство»», — сообщила директор школы Елена Митякина.

1 сентября 2021 года в школе за парты сядут 920 учащихся, 200 из них с ограниченными возможностями здоровья. Также в этом году в школе ждут и нового педагога.

В Удомле в рамках национального проекта «Образование» создан центр цифрового образования «IT-куб». В настоящее время он действует на базе Дома детского творчества. Здесь занимаются 400 детей и подростков от пяти до 18 лет. В центре они осваивают навыки и компетенции в сфере информационных технологий. Это виртуальная реальность, робототехника, программирование, системное администрирование, кибербезопасность и другие. В этом году планируется ввести новые направления — искусственный интеллект и компьютерная музыка, а также создать медиацентр, который будет освещать городские события и молодежные проекты. Губернатор Игорь Руденя осмотрел помещения Удомельского колледжа, которые ремонтируют для переезда образовательного пространства.