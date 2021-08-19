Москва, , 17:50 — REGNUM В России наблюдается рост рейтинга малых партий. Об этом 19 августа, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил политолог Олег Иванов, выступая в рамках заседания экспертного клуба «Регион», которое прошло в пресс-центре REGNUM.

Политолог Олег Иванов. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM Василий Иванов © ИА REGNUM

«Рейтинг малых партий в последние годы растет. Если в 2011 году было порядка 6% проголосовавших за малые партии, то в 2016 году было в два раза больше. Очевидно, что ниже в этом году также не будет, — сказал Иванов. — Возможно, что даже он (процент — прим. ИА REGNUM) вырастет. Вопрос в том, кто из малых партий сможет в ходе побороться за пятую фракцию в Государственной думе. Запрос общества на обновление существует, и малые партии пытаются его реализовать. Возможны ли протесты по аналогии с 2011 годом? Те люди, которые выходили на Болотную площадь, никуда не делись, и они по определенным причинам могут выйти на Болотную площадь. У активной части несистемной оппозиции вообще нет интереса к Государственной думе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее об основных темах предвыборной борьбы в РФ высказался политолог Владимир Шаповалов.