Лондон, 19 августа, 2021, 17:40 — ИА Регнум. 27-летний французский опорный полузащитник лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко в ближайшее время вернется в «Милан». О годичной аренде футболиста в итальянский клуб будет объявлено сразу после продления контракта с «Челси» до конца сезона 2022/23. Об этом 19 августа сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Текущее соглашение Бакайоко с «пенсионерами» рассчитано до середины 2022 года. Transfermarkt оценивает французского полузащитника в 20 миллионов евро.

Тьемуэ Бакайоко ранее выступал за «Милан» в сезоне 2018/19. В 31-м матче итальянской Серии А французский полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

12 августа «Челси» объявил о трансфере 28-летнего таранного форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку из миланского «Интера» за 115 миллионов евро.