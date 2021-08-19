Москва, , 17:50 — REGNUM Накануне выборов в Государственную думу содержательная кампания будет концентрироваться вокруг двух тем — внешнеполитической и социальной. Об этом 19 августа, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил политолог Владимир Шаповалов, выступая в ходе заседания экспертного клуба «Регион», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

Политолог Владимир Шаповалов. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM Василий Иванов © ИА REGNUM

«Содержательная кампания уже сейчас и в оставшиеся месяцы будет концентрироваться вокруг двух тем — внешнеполитической и социальной. Уже были заявления по поводу внешнего вмешательства. Мы можем наблюдать эту тему во всей красе. Был доклад комитета Европарламента о непризнании следующего состава Думы. Противостояние на этой линии будет нарастать, — сказал Шаповалов. — Но для участников избирательной кампании более интересно социальное содержание. Все попытки пошутить над борщовым набором я бы обозначил как признание того, что это реальная тема, которая интересна. Что касается «тихой кампании», то я не думаю, что она слишком уж тихая. Уже сейчас идет достаточно большое количество инфоповодов, которые опять-таки концентрируются вокруг внешнеполитического трека и, с другой стороны, вокруг конфликтных позиций конкретных кандидатов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что после выборов в Государственную думу там почти ничего не поменяется.

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