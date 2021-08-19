Киев, 19 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский пришёл к мысли о том, что президент России Владимир Путин слишком эмоционально относится к Украине и это приводит «к необратимым результатам».

Цитата из хф Оно, реж. Андрес Мушьетти, 2017 г, США Клоун Пеннивайз

Об этом сам Зеленский рассказал 19 августа в ходе пресс-конференции, посвященной итогам двух лет его пребывания на посту президента Украины.

В ответ на просьбу журналистов дать характеристику российскому лидеру Владимиру Путину, Зеленский заявил, что не хочет «неосторожными словами» увеличивать вероятность эскалации.

«Слишком эмоциональный для этой большой ответственности. Эмоциональность у России есть в адрес различных государств. Эмоциональность… как правило, с рациональностью не связана. Я считаю, что он слишком эмоционален по отношению к Украине. Потому что иногда эмоции приводят к необратимым результатам», — заявил Зеленский.

Под воздействием чего пришёл к таким выводам президент Украины, не уточняется.