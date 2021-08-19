Оренбург, 19 августа, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области в рамках «Дней зелёных действий» предложили ужесточить наказание за загрязнение воздуха на федеральном уровне и ввести знак экоответственного производителя, сообщает пресс-служба областного правительства.

Pixabay.com Экология

Экоинициативы обсуждались во время круглого стола, который прошел в Оренбурге. Участниками мероприятия стали представители минприроды Оренбургской области, Всероссийского общества охраны природы, ассоциации «Чистая страна», компаний «Уральская Сталь», «Сладковско-Заречное», «Газпромнефть-Оренбург», «Медногорский медно-серный комбинат», а также оренбургские общественники и эксперты.

Руководители предприятий представили новые практики, связанные с уменьшением нагрузки на окружающую среду. Оренбургские эксперты, в свою очередь, обратились к и. о. заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Дмитрию Кобылкину с просьбой поддержать на федеральном уровне несколько «зелёных» инициатив. Одна из них — ввести знак «экологически ответственный производитель», которым будут помечать продукцию, произведенную с использованием энергосберегающих технологий (либо из вторсырья). Также предложено увеличить размер штрафов за превышение ПДК загрязнения атмосферного воздуха и принять дополнительные меры поддержки экотуризма на федеральном уровне. Отдельное внимание было уделено теме обращения с отходами и предложениями по регулированию данной отрасли на федеральном уровне.

Добавим, всероссийский марафон экологических инициатив начался в середине июля с Подмосковья. Оренбургской области «зелёную эстафету» передали из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Губернатор Денис Паслер и и. о. заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин 19 августа дали старт экологическому марафону «Дни зеленых действий» в Оренбуржье. В первой половине дня сотни оренбуржцев сегодня вышли на уборку в городском лесопарке «Берёзка».

"Ещё в 2019 году мы определили эту территорию как приоритет в работе по благоустройству города. Сотни гектар заброшенных зелёных насаждений мы превратим в любимое место отдыха горожан! Во второй части парка уже идут работы в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»: строим дорожки для прогулок, налаживаем освещение и видеонаблюдение. А сегодня вместе с неравнодушными оренбуржцами, с городскими волонтёрами мы провели уборку в той части парка, к благоустройству которой приступим в 2022 году, — подчеркнул глава региона Денис Паслер. — После — приступим к благоустройству Качкарского Мара, как я и говорил накануне во время «прямой линии» с оренбуржцами».

Губернатор также поблагодарил Дмитрия Кобылкина за участие в акции и поддержку экологических инициатив оренбуржцев.

«Оренбургская область очень активна в реализации экологических проектов как в промышленном секторе, так и в социальной сфере. Такая синергия инициативного блока в руководстве региона и бизнеса, безусловно, уже положительно отражаются на состоянии окружающей среды. Но нам всем предстоит ещё большая работа по экологизации старых производств в рамках нацпроекта «Экологии», по стандартам новой экологической политики страны. Мы берём это направления под контроль для внесения соответствующих законодательных предложений и инициатив на федеральном уровне», — отметил Дмитрий Кобылкин.

Только за первый час работы экоактивистам удалось загрузить два КамАЗа мусором и сухими ветками, собранными в лесопарке.