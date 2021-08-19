Париж, 19 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. 19 августа главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Маурицио Почеттино прокомментировал информацию об уходе 22-летниего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» до завершения текущего трансферного окна: «Мбаппе очень усердно работает. Я вижу, что он останется с нами в этом сезоне», — цитирует тренер парижского клуба журналист Фабрицио Романо.

Sandro Halank Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен» с середины 2018 года после ухода из «Монако». Парижский клуб заплатил за французского нападающего 145 миллионов евро. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца текущего сезона. Футболист уже сообщил руководству клуба, что не намерен продлевать текущее соглашение. Мбаппе хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в двух турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Стоимость Мбаппе, по оценкам немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.