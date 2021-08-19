Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Две полосы движения на внутреннем кольце Кольцевой автодороги Петербурга, между развязками с Пулковским и Таллинским шоссе, перекроют с 23 августа по 5 сентября 2021 года для работ по устранению колейности. Об этом сообщили 19 августа в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» Федерального дорожного агентства».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Участок, где будет ограничено движение на КАД Петербурга

«Будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Он добавил, что работы будут идти в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заранее принесло автомобилистам извинения за временные неудобства.