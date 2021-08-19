Брянск, 19 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. По подозрению в мошенничестве задержана 31-летняя жительница Брянского района Брянской области. Женщина представилась сотрудником полиции и пообещала за деньги помочь оформить водительские права двум жителям региона, сообщили ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе брянского СУ СК.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2020 года подозреваемая встретилась с двумя потерпевшими и пообещала им получить удостоверения на право управления транспортным средством. За эту «услугу» она получила более 99 тысяч рублей, при этом реально никак не могла повлиять на оформление прав.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УМВД.

Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве. По ходатайству следствия, на время расследования уголовного дела её заключили под стражу.