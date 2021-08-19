Екатеринбург, 19 августа, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Екатеринбургскому парку Маяковского передали в постоянное пользование новый земельный участок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. СССР

В состав парка теперь входит участок на улице Ткачей — площадка у главного входа в парк. Такое решение принял глава города Алексей Орлов.

Теперь парк сможет очистить площадку у главного входа от аттракционов, которые, по мнению руководства, не вписываются в новую концепцию учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у парка сменился директор.