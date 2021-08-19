Берлин, 19 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Новый верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиан Шмидт встретился 18 августа в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить сложившуюся политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщила Канцелярия верховного представителя в БиГ.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Меркель выразила полную поддержку немецкого правительства «возобновлению важной международной функции» верховного представителя в БиГ, отмечается в сообщении.

Меркель также обсудила со Шмидтом реформы, которые нужно провести в Боснии и Герцеговине в процессе евроинтеграции.

Шмидт со своей стороны поблагодарил Меркель за поддержку, которую правительство Германии оказывает ему на его должности верховного представителя в БиГ.

Напомним, что ранее Россия и Китай отказались признать Кристиана Шмидта легитимным представителем международного сообщества в БиГ, так как его кандидатура не была подтверждена СБ ООН.