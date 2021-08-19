Киев, , 17:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге популярности украинских политиков в СМИ по итогам июля, но несмотря на все усилия, ему не удалось «подвинуть» ни экс-президента страны Петра Порошенко, ни лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 19 августа заявил политический эксперт Александр Фомин, комментируя обнародованные рейтинги.

Эксперт отмечает, что в целом у Зеленского в июле были как поражения, так и победы. Например, президенту удалось отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который являлся самостоятельной фигурой в украинской политике, и провести на пост главы МВД подконтрольного себе Дениса Монастырского (народный депутат из «Слуги народа»). С другой стороны, подчеркивает Фомин, в офисе президента так чрезмерно много обещали, что встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится в июле, что, когда Белый дом назначил аудиенцию на август, это породило шквал критики и насмешек. Кроме того, в офисе президента так долго подчеркивали влияние и значимость Зеленского, что встреча Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, на которой западные лидеры договорились по поводу «Северного потока — 2», проигнорировав интересы Украины, стала для украинской власти «очень холодным душем».

«В свою очередь, экс-президент Петр Порошенко в июле продолжал критиковать Зеленского и «зеленых» в целом с «патриотических позиций». Порошенко и его «Европейская солидарность» оказались в достаточно непростой ситуации, ведь все больше избирателей, наблюдая поведение власти, убеждаются, что Зеленский — это версия «Порошенко лайт». А это значит, что в то время как большинство вчерашних избирателей Зеленского уходят к Медведчуку, Зеленский и Порошенко сошлись в борьбе за один и тот же электорат — который одни называют националистическим, а другие — европейским и прозападным», — анализирует ситуацию Фомин.

Также эксперт напоминает, что глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук конца мая находится под домашним арестом, но репрессии не смогли помешать ему оставаться одним из самых популярных политиков в СМИ.

«Более того, в мае самыми популярными политиками были именно Медведчук и Зеленский. Что касается июля, то переполох из-за требования ФРГ имплементировать «формулу Штайнмайера» поясняется тем, что под аналогичным законопроектом в Верховной раде стоит именно подпись Медведчука. Кроме того, оппозиционный политик в суде в очередной раз разгромил все обвинения против себя, в результате чего в политикуме снова заговорили о Зеленском в стиле «Акела промахнулся»», — считает политолог.

Среди других украинских топ-политиков эксперт отмечает присутствие в рейтинге министра здравоохранения Виктора Ляшко (5-ая позиция), премьер-министра Дениса Шмыгаля (9-я позиция) и мэра Киева Виталия Кличко (10-е место). По его мнению, ажиотаж СМИ вокруг статистики, новых штаммов, вакцин и прочих характеристик пандемии гарантирует высокую позицию в рейтинге для любого главы минздрава, независимо от его фамилии. Шмыгаль пошел в контратаку и активно продвигает себя в образе «эффективного премьера», чтобы сохранить пост главы правительства, а популярность Кличко объясняется тем, что он активно оборонятся от атак правоохранителей, которые по приказу офиса президента «штормят» и подразделения КГГА, и коммунальные предприятия столицы.