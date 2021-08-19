Рим, 19 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. 19 августа римский футбольный клуб «Лацио» на своем официальном сайте объявил о трансфере 34-летнего испанского нападающего Педро. Футболист присоединился к «орлятам» на правах свободного агента. Контракт подписан на два года.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Педро Родригес

Воспитанник каталонской «Барселоны» Педро покинул «сине-гранатовых» 20 августа 2015 года, перейдя в лондонский «Челси» за 27 миллионов евро. Спустя пять лет испанский нападающий подписал однолетнее соглашение с «Ромой», за которую в прошедшем сезоне принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» проявлял интерес к Педро и предлагал футболисту двухлетний контракт.