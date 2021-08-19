Вашингтон, , 17:22 — REGNUM О военной угрозе для США со стороны России заявил глава Северного командования американских вооружённых сил Глен Ванхёрк 19 августа в Центре стратегических и международных исследований.

Кукрыниксы. Советская угроза

По его словам, самая главная военная угроза для США — это Россия, потому что русские «развивают средства, которых не существовало ещё 20 лет назад» — такие как новые вооружения в ракетостроении и на флоте, в том числе бесшумные подводные лодки.

Также американский военный указал на такие сферы, в которых Россия успешно работает, как космос и киберпространство. В этой связи он также упомянул и Китай.

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