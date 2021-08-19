Киев, 19 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Специальный посланник президента США на саммите «Крымской платформы», министр транспорта Пит Буттиджич пробудет в Киеве еще два дня после завершения саммита, «чтобы лучше изучить Украину».

(сс) Gage Skidmore Министр транспорта США Пит Буттиджич

Об этом говорится в статье издания «Украинская правда», материал опубликован сегодня, 19 августа.

СМИ отмечает, что если кто-то ожидал визита президента Байдена в Киев на саммит «Крымской платформы», то это были «напрасные ожидания с самого начала». Вице-президент США Камала Харрис по распределению обязанностей вообще не занимается внешней политикой.

«Поэтому выбор Пита Буттиджича как спецпосланника президента очень интересен, и это точно не «зрада» (предательство)… Буттиджича — молодого члена правительства и новую звезду американской политики — считают одним из фаворитов Байдена. Ему прочат большое будущее и не исключают даже его избрания главой государства в будущем. И то, что он приедет в Киев, — действительно важно», — говорится в материале.

СМИ со ссылкой на свои источники подчеркивают, что это не будет «визит вежливости» и представителю США в Киеве предстоит большой объем работы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Вашингтон на «Крымской платформе» будет представлять член американского правительства. Когда стало известно, что это министр транспорта Пит Буттиджич, многие в Киеве задались вопросом, какое отношение к заявленной теме имеет американский транспорт. Позже в МИД Украины разъяснили, что министр приедет на саммит «Крымской платформы» в Киеве в статусе представителя президента Байдена, а не специалиста по транспорту.