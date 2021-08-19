Архангельск, 19 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 266 носителей коронавируса, 95 из них — в областном центре. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших также: 78 северодвинцев, 19 котлошан, 13 жителей Коряжмы. 11 случаев заболевания выявлено в Онежском районе, десять — в Коношском, по шесть — в Вельском, Котласском и Ленском районах. Коронавирус также выявлен у нескольких жителей Мирного, Новодвинска, Устьянского, Приморского, Мезенского и Холмогорского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, за месяц в Архангельской области от ковида скончались более двухсот человек.