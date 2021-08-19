Москва, 19 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. 25-летний правый защитник бельгийского «Генка» и национальной сборной Колумбии по футболу Дэниел Муньос может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом 19 августа сообщил телеканал ESPN.

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Руководство «красно-белых» видит в колумбийском защитнике сильную замену Николаю Рассказову, выступающему на позиции правого флангового защитника.

В прошедшем сезоне Дэниел Муньос принял участие в сорока матчах бельгийской Про-Лиги 2020/21, в которых отметился пятью результативными передачами.

Интернет-портал transfermarkt оценивает Муньоса в 10 миллионов евро. Текущее соглашение защитника с бельгийским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.