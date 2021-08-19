Россия готовит испытания новейшей ядерной ракеты «Буревестник» — CNN
Вашингтон, 19 августа, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Россия готовится к проведению испытаний новейшей межконтинентальной крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщил 19 августа телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.
По утверждению телеканала, коммерческий спутник американской аэрокосмической компании Capella Space сделал снимки российского полигона «Панково» на Новой Земле.
В свою очередь, сотрудники Центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее интерпретировали эти снимки как имеющие явные признаки «подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты», которую в НАТО обозначают как Skyfall.
На чём ещё основаны такие заявления, не сообщается.
Справка ИА REGNUM: «Буревестник» является одним из новейших стратегических вооружений, ранее представленных президентом России Владимиром Путиным. Это межконтинентальная крылатая ракета с ядерным двигателем, имеющая практически неограниченную дальность полёта. Российские военные заявляют, что эта ракета является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.