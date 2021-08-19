Вашингтон, 19 августа, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Россия готовится к проведению испытаний новейшей межконтинентальной крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщил 19 августа телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

Цитата из видео Министерства обороны России Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник»

По утверждению телеканала, коммерческий спутник американской аэрокосмической компании Capella Space сделал снимки российского полигона «Панково» на Новой Земле.

В свою очередь, сотрудники Центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее интерпретировали эти снимки как имеющие явные признаки «подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты», которую в НАТО обозначают как Skyfall.

На чём ещё основаны такие заявления, не сообщается.

Справка ИА REGNUM: «Буревестник» является одним из новейших стратегических вооружений, ранее представленных президентом России Владимиром Путиным. Это межконтинентальная крылатая ракета с ядерным двигателем, имеющая практически неограниченную дальность полёта. Российские военные заявляют, что эта ракета является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.