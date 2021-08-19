Тюмень, 19 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Тело пропавшей 30 июня тюменской школьницы было обнаружено 19 августа на берегу озера Оброчного в пакете. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Продолжается установление всех обстоятельств исчезновения и смерти ребенка, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, в связи с исчезновением девочки было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Материалы уголовного дела переданы для расследования в центральный аппарат СКР.