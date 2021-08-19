Георгиевск, Ставропольский край, 19 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, все они находились в легковом автомобиле, который столкнулся с грузовиком, сообщили в прокуратуре по региону.

Tysto Авария

Происшествие произошло 19 августа на автодороге Минеральные воды — Георгиевск. По предварительным данным, водитель легковушки совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой машиной. На месте происшествия от полученных травм погиб мужчина, находившийся за рулем, и двое его пассажиров.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка. Возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управлявшим автомобилем, правил дорожного движения.

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