Архангельск, 19 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Архангельскую область прибыло 34 192 дозы вакцины «Спутник Лайт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

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По данным ведомства, в регионе прививку от коронавируса сделали уже 289 752 человека, 237 332 из них завершили вакцинацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в Архангельской области необходимо привить как минимум 516 тысяч человек.