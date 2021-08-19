Вашингтон, 19 августа, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Лишь «небольшому количеству» афганцев удается попасть в аэропорт Кабула, сообщает 19 августа корреспондент Кларисса Уорд из CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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По словам Уорд, судьба тысяч афганцев, пытающихся бежать из страны, произвольно решается талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проверяющими документы при входе в аэропорт.

По оценкам США, страну пытаются покинуть от 50 тыс. до 65 тыс. афганских союзников с семьями.

Афганцы, которым все же удается пройти первую проверку, затем подвергаются досмотру со стороны афганского спецназа.

Как 19 августа сообщало ИА REGNUM, американские военные с 14 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), около шести тысяч человек.