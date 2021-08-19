Москва, , 17:11 — REGNUM После выборов Государственную думу там почти ничего не поменяется. Об этом 19 августа, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной, выступая в рамках заседания экспертного клуба «Регион», состоявшегося в пресс-центре REGNUM.

Главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM Василий Иванов © ИА REGNUM

«Что было в Думе в процентах, приблизительно то и будет, — сказал он. — Ничего не поменяется. Поменяются только ряд персонажей внутри этих же четырех партий. И главная интрига в том, что рейтинг партии власти за месяц до выборов падает, а итоги выборов покажут другой результат. По Москве явка будет большая, потому что около половины голосующих в Москве будут [голосовать] по системе дистанционного электронного голосования».

С ним не согласился другой участник заседания гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, по словам которого «нельзя сказать, что есть явный тренд, что рейтинг партии власти падает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало заявление о том, что избирательную кампанию в Государственную думу отличает максимальная сушка явки.

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